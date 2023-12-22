Выборы-2024: как должно быть организовано голосование

В декабре Совет Федерации утвердил даты проведения выборов президента России, в ходе которых россияне изберут главу государства на ближайшие шесть лет. В 2024 году президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. Какие нововведения внедрят на голосовании в 2024 году и по каким правилам определят победителя — рассказывают «Известия».

Помещение для голосования: что должно быть на избирательном участке

Порядок организации голосования определяет Федеральный закон «О выборах президента РФ». Согласно ст. 66 этого закона, помещение для голосования представляет собой зал, в котором размещают ящики для голосования и кабины для осуществления избирателями тайного волеизъявления. Кабины должны быть оборудованы лампами и письменными принадлежностями (кроме карандашей). Также в пункте для голосования должны быть места для наблюдателей и представителей СМИ.

В помещении для голосования участковая избирательная комиссия (УИК) должна установить информационный стенд, на котором размещается информация обо всех кандидатах в президенты — их биография, название партии (если кандидат не самовыдвиженец), сведения о доходах и имуществе и т.д. Также на стенде прикрепляют образец правильно заполненного бюллетеня и информацию об ответственности за нарушение избирательных прав.

Все места выдачи избирательных бюллетеней, кабинки для тайного голосования и ящики должны находиться в поле зрения членов УИК и наблюдателей. Для граждан с инвалидностью в помещении оборудуют необходимые вспомогательные конструкции, а члены УИК оказывают необходимую помощь.

Фото- и видеосъемка на избирательном участке: новые правила

В помещениях для голосования может проводиться видеонаблюдение и прямая трансляция избирательного пункта — по новым правилам, ее смогут проводить только те лица, которые имеют на это право в соответствии с российским законодательством , и при этом они будут обязаны следить за соблюдением тайны голосования и сохранять конфиденциальность персональных данных. Вводятся ограничения съемки на избирательных участках в воинских частях. Там снимать смогут только представители аккредитованных СМИ по согласованию с командиром части.

Дистанционное голосование и выборы в ЛНР и ДНР: правила и особенности

В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, где действует военное положение, ЦИК утвердил особые правила для выборов. Избиркомы в новых регионах будут самостоятельно устанавливать перечень документов, использование которых допустимо при голосовании для идентификации избирателя, так как не все успели получить российский паспорт.

Если жизням членов УИКа будет угрожать опасность, то они могут приостановить свою работу на любом этапе. Бюллетени и документы, в свою очередь, «незамедлительно» доставляются в другое безопасное помещение, в котором и будут завершены эти процессы.

Кроме того, 29 регионам разрешено провести дистанционное электронное голосование. Онлайн-голосование на выборах президента РФ 15-17 марта 2024 года проведут: Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Приморский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Ростовская, Псковская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, а также НАО и города федерального значения Севастополь и Москва.

Количество избирательных урн и кабинок для голосования

Количество избирательных кабинок и урн в помещении для голосования определяется для каждого участка в соответствии с числом зарегистрированных избирателей. Урны могут быть стационарные или переносные, последние используются для проведения досрочного голосования.

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Участки, где зарегистрировано до тысячи избирателей, должны быть оборудованы минимум одной кабиной для голосования и одним стационарным ящиком для бюллетеней. Если количество избирателей на участке составляет до 2001 человек, устанавливается не менее двух кабинок и двух стационарных урн для голосования. Если число избирателей превышает 2 тыс. человек, то устанавливаются минимум три избирательные кабинки и три урны для сбора бюллетеней.

Максимальное количество переносных урн для голосования в помещениях с числом избирателей до 501 человек — один ящик, от 501 до 1 тыс. человек — две урны, при количестве избирателей более 1 тыс. человек, максимально можно установить три переносные урны для голосования. Количество переносных ящиков может быть увеличено по решению комиссии.

Кто может быть наблюдателем на выборах президента РФ в 2024 году

Наблюдатели — это граждане с активным избирательным правом, которые следят за соблюдением законов во время голосования. В их обязанности входит контроль происходящего на избирательном пункте и фиксация возможных нарушений. Наблюдателем может быть назначен дееспособный гражданин РФ, достигший возраста 18 лет, который не находится в местах лишения свободы по приговору суда. Не могут быть наблюдателями депутаты, судьи, чиновники, прокуроры и члены избирательной комиссии с правом решающего голоса. В соответствии с законом, на каждом избирательном участке должен присутствовать наблюдатель от каждого кандидата. Кроме того, предусмотрено наличие наблюдателя отборочной комиссии или иной организации, которая наблюдает за проведением выборов в целом.

В 2024 году наблюдателями могут быть представители политических партий или конкретных кандидатов на выборах, а также делегаты от общественных и профессиональных объединений, творческих союзов и объединения работодателей. На одном избирательном участке можно присутствовать максимум двум наблюдателям от каждой партии или кандидата.

Они могут фотографировать и снимать происходящее в помещении для голосования на любое записывающее устройство, например, телефон, фотоаппарат или видеокамеру. О съемке необходимо заранее предупредить членов УИК. По закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» наблюдали также могут следить за подсчетом голосов, проверять отметки избирателей на бюллетенях, наблюдать за составлением протокола об итогах голосования и получить его заверенную копию.

Россия готовит приглашения для международных наблюдателей на выборы президента РФ 2024 года, их будет достаточно много, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что к наблюдению будут допущены все, кто приедет «с чистыми помыслами».

«Мы заинтересованы, чтобы в наблюдении за выборами президента РФ принимали участие и зарубежные наблюдатели. Сейчас Совет Федерации и Государственная дума совместно готовят приглашения для принятия участия в мониторинге выборов президента России в различные международные парламентские организации и структуры, парламентам дружественных стран, а их, поверьте, очень много», — подчеркнула Матвиенко. В частности, по ее словам, Россия заинтересована в оценке выборов со стороны партнеров и соседей из стран СНГ.

Кто является ответственным за порядок голосования на избирательном участке

Организуют и контролируют порядок на избирательном участке члены УИК. Председатель участковой комиссии следит за тем, чтобы избиратели голосовали по установленным правилам и не допускали нарушений. Распоряжения председателя обязательны к выполнению для всех участников голосования, находящихся в помещении.

Если председатель по какой-то причине отсутствует на избирательном участке, то его обязанности выполняет заместитель председателя участковой комиссии. А если отсутствует заместитель, то его замещает секретарь или другой член участковой комиссии, обладающий правом решающего голоса.

Член УИК с правом решающего голоса: обязанности, может ли быть уволен

Члены участковой избирательной комиссии могут иметь право решающего или совещательного голоса. Все обязанности членов УИК с правом совещательного голоса связанны с организацией и проведением голосования. У членов УИК с правом решающего голоса гораздо больше обязанностей и ответственности.

Согласно ст. 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса имеет право знакомиться со списками избирателей, с подписными листами, финансовыми отчетами кандидатов и с бюллетенями.

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Также они могут делать копии этих документов , за исключением бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей или других документов, которые содержат конфиденциальную информацию. Члены УИК с правом решающего голоса могут осуществлять проверку правильности подсчета голосов избирателей, контролировать сортировку бюллетеней, а также обжаловать действия или бездействие комиссии в вышестоящей инстанции или в суде , если на это будут основания.

Перед началом голосования члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса получают от председателя УИК список избирателей и бюллетени. Они принимают их и расписываются в получении. Только после этого председатель объявляет помещение для голосования открытым и приглашает избирателей на голосование.

В период проведения голосования член УИК с правом решающего выдает участникам бюллетени и заносит их данные в список избирателей, участвует в погашении неиспользованных бюллетеней, сортирует и подсчитывает бюллетени, участвует в голосованиях при принятии решений УИК, составляет протокол об итогах выборов и административных нарушениях.

Полномочия члена УИК с правом решающего голоса прекращаются в случае:

— утраты гражданства РФ, получения им гражданства иностранного государства или вида на жительство;

— вступления в законную силу в отношении члена комиссии приговора суда о наказании за нарушение законодательства о выборах;

— признания судом члена комиссии недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим;

— если суд признал, что член комиссии систематически не выполняет свои обязанности;

— расформирования комиссии.

При таких обстоятельствах член комиссии с правом решающего голоса может быть уволен до окончания срока своих полномочий.

В чем должен удостовериться член УИК перед выдачей бюллетеня избирателю

Избиратели получают бюллетени для голосования только после предъявления паспорта или документа, замещающего паспорт — военного билета, временного удостоверения личности, справки установленной формы.

Перед выдачей бюллетеня избирателю, член УИК должен удостовериться в том, что:

— избиратель не получал открепительное удостоверение. Если удостоверение получено, то избиратель направляется к секретарю УИК, который занимается ведением дополнительного списка избирателей;

— избиратель не заявлял о намерении проголосовать вне помещения для голосования. При наличии регистрации устного обращения избирателя о желании проголосовать вне помещения для голосования, член УИК имеет право выдать ему бюллетень только по возвращении представителей УИК, выезжавших по заявлению избирателя;

— избиратель не проголосовал вне помещения для голосования. Если избиратель уже проголосовал, ему будет отказано в выдаче бюллетеня.

Данные критерии проверяются по наличию или отсутствию соответствующей отметки в списке избирателей.

Какой порядок действий УИК после закрытия участков

После окончания времени голосования председатель УИК закрывает участки и дает указания для членов УИК с правом решающего голоса. Их работа строится по следующим этапам:

— подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней;

— обработка списка избирателей;

— подсчет избирательных бюллетеней в переносных урнах для голосования;

— вскрытие стационарных урн для голосования, сортировка избирательных бюллетеней;

— подсчет голосов по избирательным бюллетеням;

— проведение итогового заседания УИК, рассмотрение жалоб, поступивших в ходе подсчета голосов избирателей, подписание протокола УИК об итогах голосования и выдача копий первого экземпляра протокола;

— представление первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию (ТИК), сдача протокола, распечатка протокола из государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы».

Когда начинается подсчет голосов избирателей

Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания времени голосования в последний день его проведения. Процедура проводится открыто, гласно и без перерыва, вплоть до установления итогов голосования.

Об итогах голосования информируются все члены УИК и лица, которые согласно ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», имеют право находится при подсчете голосов избирателей.

Кто вправе присутствовать при проведении подсчета голосов

Помимо членов УИК, при проведении подсчета голосов избирателей могут присутствовать наблюдатели, в том числе международные, члены вышестоящих комиссий с правом решающего голоса и их работники, кандидат, зарегистрированный УИК или вышестоящей комиссией, доверенное лицо избирательного объединения и представители СМИ.

Важно отметить, что сотрудники СМИ могут беспрепятственно находится в помещении для голосования и следить за подсчетом голосов, если они заключили трудовой договор с редакцией не менее чем за два месяца до дня официального опубликования решения о назначении выборов президента РФ, а также получили аккредитацию.

Кто проводит подсчет голосов

Непосредственный подсчет голосов избирателей осуществляют члены УИК с правом решающего голоса. Они подсчитывают заполненные бланки и погашают неиспользованные избирательные бюллетени, внося полученные данные в протокол об итогах голосования.

Протокол УИК об итогах голосования: как заполняется и куда передается

Члены УИК оформляют решение об итогах голосования соответствующим протоколом. Документ можно составить в электронном или бумажном виде.

Протокол об итогах голосования заполняется в двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса. Документ составляется на одном листе, но в исключительных случаях листов может быть больше.

Протокол об итогах голосования должен содержать:

— слово «Протокол» и номер экземпляра;

— название выборов и дату голосования;

— адрес помещения для голосования, включая номер избирательного участка;

— строки протокола, на которых указывается число избирателей, зарегистрированных на момент окончания голосования, число полученных бюллетеней (всех форм), жалоб, прилагаемых к протоколу;

— фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов УИК с правом решающего голоса и их подписи;

— дату и время подписания протокола;

— печать участковой комиссии.

Первый экземпляр протокола об итогах голосования передается председателем, заместителем или секретарем УИК в вышестоящую комиссию. По требованию члена участковой комиссии, наблюдателя и других уполномоченных лиц, УИК обязана выдать им заверенную копию протокола об итогах голосования.