Прочитанная интрига: ЛДПР выдвинула Слуцкого кандидатом в президенты
Делегаты съезда ЛДПР 19 сентября единогласно выдвинули председателя партии Леонида Слуцкого кандидатом на президентские выборы, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На данный момент двух политиков можно с высокой долей вероятности назвать кандидатами на пост главы государства — лидер РФ Владимир Путин подал необходимые документы в ЦИК 18 марта. Ожидается, что на этой неделе станет известно еще о двух участниках президентской гонки: 23 и 24 декабря свои съезды проведут партии КПРФ и «Новые люди». Если говорить о Леониде Слуцком, то эксперты считают, что результат в диапазоне 5–6% можно будет считать успешным.
Выдвижение кандидата от ЛДПР
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий 19 декабря был выдвинут кандидатом на выборы президента РФ, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Его кандидатуру (единственную в бюллетене) на съезде партии во вторник предложили, в частности, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов и член партии Виктор Бут.
В итоге делегаты единогласно высказались за Леонида Слуцкого — 106 голосов из 108 бюллетеней (два были признаны недействительными).
«За эти 20 месяцев, что с нами нет Владимира Вольфовича, нужно было решить вопросы фундаментальной важности. Давайте действительно вспомним, сколько было голосов, что Слуцкий — могильщик ЛДПР, что партия без Жириновского не выживет. Мы не просто выжили — мы укрепились. Мы сегодня в тренде роста вместе с партией парламентского большинства», — подчеркнул Леонид Слуцкий.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Леонид Слуцкий на XXXV съезде Либерально-демократической партии России
Он назвал ЛДПР стержневой, стволовой и ключевой политической силой в партийной архитектуре современной России. По его словам, либерал-демократы сегодня становятся второй политической партией страны.
Стоит отметить, что на съезде очень часто вспоминали об основателе партии Владимире Жириновском. Достаточно отметить один из лозунгов на экране во время съезда: «Жириновский навсегда».
«Сегодня именем великого Жириновского назван и самолет, вот-вот будет назван самый большой в стране круизный корабль, улица в Москве, называются [в честь него] улицы в регионах. Скоро заработает музей Жириновского. И, конечно, нельзя забывать: первый в мире политический алгоритм, искусственный интеллект «Жириновский», который развивается по законам ИИ с каждым месяцем», — добавил лидер ЛДПР.
Выдвижение Леонида Слуцкого кандидатом в президенты от ЛДПР — ожидаемое и логичное решение, так как он довольно эффективно руководит партийной структурой, нормально воспринимается активом политсилы, элитой и населением, считает гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.
— Безусловно, Слуцкий несопоставим с Жириновским по поддержке и влиянию, однако он вполне состоявшийся игрок, — отметил эксперт.
Среди тем, на которые может быть сделан упор в рамках предвыборной кампании, — активная международная политика, поддержка новых регионов, специальная военная операция, демография, защита прав субъектов РФ и бизнеса, рассуждает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко. Отвечая на вопрос о шансах Леонида Слуцкого превзойти результат основателя ЛДПР в 2018 году (5,65% голосов), эксперт подчеркнул, что в данном случае на первом месте стоят не цифры, а яркость выступления на выборах.
— Леониду Слуцкому важно зафиксировать еще раз свою роль наследника Жириновского, учитывая тот факт, что это первая федеральная кампания, в которой он ведет партию на выборы. Думаю, выше 5% — уже хорошо, — пояснил политолог.
С таким порядком цифр согласен и Дмитрий Орлов. По его словам, результат свыше 6% можно будет считать «очень хорошим».
Ход президентской кампании
Процесс подготовки к выборам потихоньку набирает обороты. Леонид Слуцкий стал уже вторым политиком, который официально объявил об участии в выборах. На этой неделе, скорее всего, число потенциальных кандидатов вырастет до четырех: КПРФ и «Новые люди» проведут свои съезды 23 и 24 декабря.
Напомним, Центризбирком России 18 декабря принял у президента РФ Владимира Путина пакет документов, которые требуются для выдвижения на выборах главы государства. Леонид Слуцкий рассказал, что планирует подать документы в ЦИК о регистрации своей кандидатуры 25 декабря.
Факт подачи Владимиром Путиным документов в ЦИК РФ первым из кандидатов говорит о том, что действующий глава государства, «по сути, формирует и активно ведет всю избирательную кампанию», отметил ранее старший научный сотрудник факультета политологии МГУ Олег Ляховенко.
Владимир Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец. Согласно закону, такому кандидату на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тыс. подписей людей, проживающих на его территории. Все их нужно предоставить в ЦИК РФ до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.
Кандидатам от парламентских партий можно не собирать подписи. Пока ожидается, что из пяти сил, заседающих в Госдуме, кандидатуры на выборы в итоге выдвинут трое: ЛДПР, КПРФ и «Новые люди». «Единая Россия» на своем съезде 17 декабря уже поддержала кандидатуру Владимира Путина. Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов также неоднократно подчеркивал, что партия поддержит действующего главу государства.