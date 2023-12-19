Прочитанная интрига: ЛДПР выдвинула Слуцкого кандидатом в президенты

Делегаты съезда ЛДПР 19 сентября единогласно выдвинули председателя партии Леонида Слуцкого кандидатом на президентские выборы , которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На данный момент двух политиков можно с высокой долей вероятности назвать кандидатами на пост главы государства — лидер РФ Владимир Путин подал необходимые документы в ЦИК 18 марта . Ожидается, что на этой неделе станет известно еще о двух участниках президентской гонки: 23 и 24 декабря свои съезды проведут партии КПРФ и «Новые люди» . Если говорить о Леониде Слуцком, то эксперты считают, что результат в диапазоне 5–6% можно будет считать успешным.

Выдвижение кандидата от ЛДПР

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий 19 декабря был выдвинут кандидатом на выборы президента РФ, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года . Его кандидатуру (единственную в бюллетене) на съезде партии во вторник предложили, в частности, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов и член партии Виктор Бут.

В итоге делегаты единогласно высказались за Леонида Слуцкого — 106 голосов из 108 бюллетеней (два были признаны недействительными).

«За эти 20 месяцев, что с нами нет Владимира Вольфовича, нужно было решить вопросы фундаментальной важности. Давайте действительно вспомним, сколько было голосов, что Слуцкий — могильщик ЛДПР, что партия без Жириновского не выживет. Мы не просто выжили — мы укрепились. Мы сегодня в тренде роста вместе с партией парламентского большинства », — подчеркнул Леонид Слуцкий.

Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Леонид Слуцкий на XXXV съезде Либерально-демократической партии России Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Он назвал ЛДПР стержневой, стволовой и ключевой политической силой в партийной архитектуре современной России. По его словам, либерал-демократы сегодня становятся второй политической партией страны.

Стоит отметить, что на съезде очень часто вспоминали об основателе партии Владимире Жириновском. Достаточно отметить один из лозунгов на экране во время съезда: «Жириновский навсегда».

«Сегодня именем великого Жириновского назван и самолет, вот-вот будет назван самый большой в стране круизный корабль, улица в Москве, называются [в честь него] улицы в регионах. Скоро заработает музей Жириновского. И, конечно, нельзя забывать: первый в мире политический алгоритм, искусственный интеллект «Жириновский», который развивается по законам ИИ с каждым месяцем», — добавил лидер ЛДПР.

Выдвижение Леонида Слуцкого кандидатом в президенты от ЛДПР — ожидаемое и логичное решение, так как он довольно эффективно руководит партийной структурой , нормально воспринимается активом политсилы, элитой и населением, считает гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

— Безусловно, Слуцкий несопоставим с Жириновским по поддержке и влиянию, однако он вполне состоявшийся игрок , — отметил эксперт.

Среди тем, на которые может быть сделан упор в рамках предвыборной кампании, — активная международная политика, поддержка новых регионов, специальная военная операция, демография, защита прав субъектов РФ и бизнеса, рассуждает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко. Отвечая на вопрос о шансах Леонида Слуцкого превзойти результат основателя ЛДПР в 2018 году (5,65% голосов), эксперт подчеркнул, что в данном случае на первом месте стоят не цифры, а яркость выступления на выборах .

— Леониду Слуцкому важно зафиксировать еще раз свою роль наследника Жириновского, учитывая тот факт, что это первая федеральная кампания, в которой он ведет партию на выборы. Думаю, выше 5% — уже хорошо , — пояснил политолог.

С таким порядком цифр согласен и Дмитрий Орлов. По его словам, результат свыше 6% можно будет считать «очень хорошим» .

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Ход президентской кампании

Процесс подготовки к выборам потихоньку набирает обороты. Леонид Слуцкий стал уже вторым политиком, который официально объявил об участии в выборах . На этой неделе, скорее всего, число потенциальных кандидатов вырастет до четырех: КПРФ и «Новые люди» проведут свои съезды 23 и 24 декабря.

Напомним, Центризбирком России 18 декабря принял у президента РФ Владимира Путина пакет документов, которые требуются для выдвижения на выборах главы государства. Леонид Слуцкий рассказал, что планирует подать документы в ЦИК о регистрации своей кандидатуры 25 декабря.

Факт подачи Владимиром Путиным документов в ЦИК РФ первым из кандидатов говорит о том, что действующий глава государства, «по сути, формирует и активно ведет всю избирательную кампанию» , отметил ранее старший научный сотрудник факультета политологии МГУ Олег Ляховенко.

Владимир Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец. Согласно закону, такому кандидату на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тыс. подписей людей, проживающих на его территории. Все их нужно предоставить в ЦИК РФ до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников