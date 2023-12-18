Первым пошел: Путин официально выдвинул свою кандидатуру на выборы
Владимир Путин 18 декабря первым из кандидатов подал в ЦИК России документы для участия в президентских выборах в марте 2024 года. Центризбирком в течение 10 дней должен принять решение о его регистрации. Кроме того, глава государства встретился с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата «Профессионалы». Во время беседы ее участники затронули совершенно разные темы: от покраски машины президентского кортежа до новой волны рождаемости в России.
Подача документов в ЦИК
Центризбирком России 18 декабря принял у президента РФ Владимира Путина пакет документов, которые требуются для выдвижения на выборах главы государства с 15 по 17 марта 2024 года.
Их принимали член ЦИК РФ Константин Мазуревский и начальник управления по вопросам взаимодействия с политическими партиями и органами власти аппарата ЦИК Ольга Голованова.
«Уважаемый Владимир Владимирович, вами представлен полный список документов [для выдвижения на выборах]. Вы это сделали лично, как это требует закон. Желаю вам удачи», — сказал Константин Мазуревский.
В комплект документов входят ходатайство о регистрации инициативной группы избирателей с указанием личных данных кандидата и всех участников, протокол собрания, список уполномоченных группы, заявление кандидата о его согласии баллотироваться и так далее.
Факт подачи Владимиром Путиным документов в ЦИК РФ первым из кандидатов говорит о том, что действующий глава государства «по сути формирует и активно ведет всю избирательную кампанию», отметил старший научный сотрудник факультета политологии МГУ Олег Ляховенко.
— Кампания проходит в режиме консолидации вокруг национального лидера. В этом случае шаги президента как раз подчеркивают этот момент. Что касается самовыдвижения, то Владимир Путин всегда обращает внимание на то, что он президент всех россиян, безотносительно их партийной и политической принадлежности. В этом смысле он верен себе и по-прежнему показывает, что представляет всех граждан, — заметил эксперт.
При этом он добавил: участие президента в съезде «Единой России» показывает, что партия «все равно будет играть весьма существенную роль в кампании».
Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей, чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тыс. подписей людей, проживающих на его территории. Все их нужно предоставить в ЦИК РФ до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уже заявил, что Владимир Путин не будет брать отпуск на время предвыборной кампании.
Встреча с молодыми профессионалами
Помимо посещения ЦИК, президент провел 18 декабря встречу с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». По его словам, процесс подготовки высококлассных специалистов должен быть тесно связан с рынком труда и с работодателями. Крупным, особенно высокотехнологичным, предприятиям без этих кадров развиваться невозможно, отметил глава государства.
Демографическая волна в РФ через три года пойдет вверх, это значит, что и молодых специалистов станет на 2 млн больше — почти 10 млн человек, заявил Владимир Путин.
— И это тоже побуждает государство, ставит перед государством задачу вовремя подготовить для этих людей необходимую инфраструктуру, чтобы они могли приходить в профессию, которую выбирают для себя, приходить вовремя, плавно, естественно и чтобы у них для этого все было, чтобы они становились большими специалистами, — пояснил президент.
Ранее Росстат спрогнозировал, что рождаемость в России с 2023 по 2027 годы будет снижаться и с 2028 года начнет расти, число родившихся на тысячу населения увеличится с 8,5 в 2023 году до 10,3 в 2045-м.
Демографический прогноз составлен без учета населения, проживающего в новых регионах России. Согласно оценочным данным, с 2023 года суммарный коэффициент рождаемости вырастет на 0,292 и составит в 2045 году 1,663 (число детей в расчете на одну женщину).
Владимир Путин добавил, что сейчас во всем мире происходит технологическая революция, которая требует совершенно новых квалифицированных кадров.
— Очень много направлений. Вы и сами это знаете. Они связаны и с высокими технологиями. На первый взгляд, может быть, там и нет ничего такого от высоких технологий, но они связаны с высокими технологиями и требуют особого качества работы. Я сейчас не буду все перечислять, вы и так все знаете, вы по этим дисциплинам выступали, заняли эти места, — объяснил Владимир Путин.
Перечень специальностей, которые представляли на встрече молодые люди, и правда был довольно разнообразный. Например, Сергей Парусимов из ЯНАО похвастался, что настолько хорошо занимается покраской машин, что способен привести любой автомобиль в идеальное состояние. В ответ на просьбу студента разрешить ему покрасить какой-нибудь из автомобилей президентского кортежа Владимир Путин сначала поинтересовался насчет цвета.
— Давайте мы так договоримся: это же не мое личное имущество, а государственное, поэтому надо подойти к этому ответственно, — сказал президент.
Позднее президент пообещал вернуться к вопросу, как привлечь молодого мастера «к серьезной работе».
На встрече зашла речь и о развитии отечественной игровой индустрии. Так, Владимир Путин считает, что компьютерные игры, в которых страна и ее люди представляются в негативном свете, наносят огромный ущерб. Глава государства видит необходимость создавать отечественные игры с учетом российских традиций, что может «поддерживать фундамент стабильности».
Некоторые молодые люди обращались к президенту не только с предложениями, но и с просьбами. Участницы встречи Диана Синянская и Ксения Хренова рассказали президенту о своем желании работать в сфере информационной безопасности. Диана посетовала, что в Академии ФСБ России ведется набор девушек только на направление «иностранные языки».
«Мы их поправим», — заверил президент.
При этом президент назвал девушек огромным резервом России.
«У нас до сих пор женщины работают, там, костыли забивают на железной дороге, а здесь интеллектуальная сфера, почему девушки не могут здесь учиться, получать образование и успешно работать. В летных училищах у нас девочки уже летают на боевых машинах. Министр [обороны РФ Сергей Шойгу] докладывал, что блестяще делают это, а казалось всегда, что это чисто мужская профессия. Сегодня все грани стираются», — добавил Владимир Путин.
Глава государства также похвалил одного из участников — екатеринбуржца Сергея Харина, который учился и одновременно подрабатывал курьером. По словам Владимира Путина, люди вне зависимости от своего происхождения и благополучия семьи должны добиваться всего самостоятельно. По его словам, это всегда создает серьезные конкурентные преимущества в будущем для человека.