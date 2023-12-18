Первым пошел: Путин официально выдвинул свою кандидатуру на выборы

Владимир Путин 18 декабря первым из кандидатов подал в ЦИК России документы для участия в президентских выборах в марте 2024 года . Центризбирком в течение 10 дней должен принять решение о его регистрации. Кроме того, глава государства встретился с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата «Профессионалы» . Во время беседы ее участники затронули совершенно разные темы: от покраски машины президентского кортежа до новой волны рождаемости в России .

Подача документов в ЦИК

Центризбирком России 18 декабря принял у президента РФ Владимира Путина пакет документов, которые требуются для выдвижения на выборах главы государства с 15 по 17 марта 2024 года .

Их принимали член ЦИК РФ Константин Мазуревский и начальник управления по вопросам взаимодействия с политическими партиями и органами власти аппарата ЦИК Ольга Голованова.

« Уважаемый Владимир Владимирович, вами представлен полный список документов [для выдвижения на выборах]. Вы это сделали лично, как это требует закон. Желаю вам удачи », — сказал Константин Мазуревский.

В комплект документов входят ходатайство о регистрации инициативной группы избирателей с указанием личных данных кандидата и всех участников, протокол собрания, список уполномоченных группы, заявление кандидата о его согласии баллотироваться и так далее.

Факт подачи Владимиром Путиным документов в ЦИК РФ первым из кандидатов говорит о том, что действующий глава государства «по сути формирует и активно ведет всю избирательную кампанию» , отметил старший научный сотрудник факультета политологии МГУ Олег Ляховенко.

— Кампания проходит в режиме консолидации вокруг национального лидера . В этом случае шаги президента как раз подчеркивают этот момент. Что касается самовыдвижения, то Владимир Путин всегда обращает внимание на то, что он президент всех россиян, безотносительно их партийной и политической принадлежности . В этом смысле он верен себе и по-прежнему показывает, что представляет всех граждан, — заметил эксперт.

При этом он добавил: участие президента в съезде «Единой России» показывает, что партия «все равно будет играть весьма существенную роль в кампании».

Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей , чтобы на каждый субъект РФ приходилось не менее 7,5 тыс. подписей людей, проживающих на его территории. Все их нужно предоставить в ЦИК РФ до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уже заявил, что Владимир Путин не будет брать отпуск на время предвыборной кампании .

Встреча с молодыми профессионалами

Помимо посещения ЦИК, президент провел 18 декабря встречу с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» . По его словам, процесс подготовки высококлассных специалистов должен быть тесно связан с рынком труда и с работодателями. Крупным, особенно высокотехнологичным, предприятиям без этих кадров развиваться невозможно, отметил глава государства.

Демографическая волна в РФ через три года пойдет вверх, это значит, что и молодых специалистов станет на 2 млн больше — почти 10 млн человек, заявил Владимир Путин.

— И это тоже побуждает государство, ставит перед государством задачу вовремя подготовить для этих людей необходимую инфраструктуру, чтобы они могли приходить в профессию , которую выбирают для себя, приходить вовремя, плавно, естественно и чтобы у них для этого все было, чтобы они становились большими специалистами, — пояснил президент.

Ранее Росстат спрогнозировал, что рождаемость в России с 2023 по 2027 годы будет снижаться и с 2028 года начнет расти, число родившихся на тысячу населения увеличится с 8,5 в 2023 году до 10,3 в 2045-м.

Демографический прогноз составлен без учета населения, проживающего в новых регионах России. Согласно оценочным данным, с 2023 года суммарный коэффициент рождаемости вырастет на 0,292 и составит в 2045 году 1,663 (число детей в расчете на одну женщину).

Владимир Путин добавил, что сейчас во всем мире происходит технологическая революция, которая требует совершенно новых квалифицированных кадров.

— Очень много направлений. Вы и сами это знаете. Они связаны и с высокими технологиями. На первый взгляд, может быть, там и нет ничего такого от высоких технологий, но они связаны с высокими технологиями и требуют особого качества работы. Я сейчас не буду все перечислять, вы и так все знаете, вы по этим дисциплинам выступали, заняли эти места, — объяснил Владимир Путин.

Перечень специальностей, которые представляли на встрече молодые люди, и правда был довольно разнообразный. Например, Сергей Парусимов из ЯНАО похвастался, что настолько хорошо занимается покраской машин , что способен привести любой автомобиль в идеальное состояние. В ответ на просьбу студента разрешить ему покрасить какой-нибудь из автомобилей президентского кортежа Владимир Путин сначала поинтересовался насчет цвета .

— Давайте мы так договоримся: это же не мое личное имущество, а государственное, поэтому надо подойти к этому ответственно, — сказал президент.

Позднее президент пообещал вернуться к вопросу, как привлечь молодого мастера «к серьезной работе».

На встрече зашла речь и о развитии отечественной игровой индустрии. Так, Владимир Путин считает, что компьютерные игры, в которых страна и ее люди представляются в негативном свете, наносят огромный ущерб . Глава государства видит необходимость создавать отечественные игры с учетом российских традиций, что может «поддерживать фундамент стабильности».

Некоторые молодые люди обращались к президенту не только с предложениями, но и с просьбами. Участницы встречи Диана Синянская и Ксения Хренова рассказали президенту о своем желании работать в сфере информационной безопасности . Диана посетовала, что в Академии ФСБ России ведется набор девушек только на направление «иностранные языки».

«Мы их поправим», — заверил президент.

При этом президент назвал девушек огромным резервом России.

«У нас до сих пор женщины работают, там, костыли забивают на железной дороге, а здесь интеллектуальная сфера, почему девушки не могут здесь учиться, получать образование и успешно работать. В летных училищах у нас девочки уже летают на боевых машинах. Министр [обороны РФ Сергей Шойгу] докладывал, что блестяще делают это, а казалось всегда, что это чисто мужская профессия. Сегодня все грани стираются », — добавил Владимир Путин.