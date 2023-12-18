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Документальная связь: новым регионам в марте разрешат голосовать по украинским паспортам

Такая возможность уже была у избирателей во время единого дня голосования в сентябре
Фото: Global Look Press/Marcus Brandt
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Новые регионы рассматривают возможность разрешить жителям голосовать на выборах президента РФ по украинским паспортам, выяснили «Известия». Ранее ЦИК России приняла постановление, дающее право избиркомам ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей утверждать перечень документов, по которым можно будет отдать голос тем, кто еще не получил паспорт РФ. Избиркомы этих субъектов пока не утвердили этот список, но некоторые субъекты уже рассказали о планах включить в него украинский паспорт, как это было в единый день голосования в сентябре.

Голосование по украинским паспортам

На заседании ЦИК РФ 13 декабря было принято постановление, наделяющее избирательные комиссии новых регионов правом определять перечень документов, которые на выборах президента РФ в марте 2024 года избиратели смогут предъявлять вместо российского паспорта. «Известия» выяснили, что избиркомы новых регионов планируют включить в этот список украинский паспорт, как это было во время единого дня голосования в сентябре 2023 года.

— У нас пока еще такого постановления (об утверждении перечня документов. — «Известия») нет, но оно прорабатывается. Конечно, мы рассматриваем включение в этот перечень документов, удостоверяющих личность, выданных уполномоченным органом Украины до 30 сентября 2022 года, — рассказала «Известиям» председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.

Во время заседания ЦИК она отметила, что некоторые жители региона не успели еще получить паспорт РФ. Кроме того, документы могли быть утеряны или уничтожены в результате вражеских обстрелов, которые практически не прекращаются на территории Херсонской области.

выборы
Фото: РИА Новости/Нина Зотина

— Пока это на стадии проекта. Да, планируем применять тот же перечень [документов], что и был в ЕДГ-2023, — сказала заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Скорнякова, отвечая на вопрос, будет ли у избирателей в регионе возможность проголосовать на президентских выборах в марте по паспорту республики или украинскому паспорту.

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Способы голосования без российского паспорта во время единого дня голосования в сентябре были в целом схожи во всех четырех регионах. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях избиратели могли проголосовать по паспорту гражданина Украины с отметкой о регистрации на территории области не позднее 30 сентября 2022 года — официальной даты вхождения новых регионов в состав РФ. Херсонский и Запорожский избиркомы также допускали голосование по ID-картам, то есть паспортам гражданина Украины нового образца.

В республиках можно было сделать свой выбор и по военному билету солдата, сержанта, прапорщика, офицера запаса ЛНР и ДНР, а также удостоверению личности офицера. Правда, в этих случаях нужно было документально подтвердить факт регистрации по месту жительства на территории республик не позднее 30 сентября 2022 года.

При этом в ЦИК РФ отметили, что голосование на выборах не по российскому паспорту — явление нечастое.

выборы
Фото: TASS/Zuma

— Да, есть какое-то количество граждан, которые по тем или иным причинам не получили паспорт РФ. Но независимо от этого в соответствии с действующими законами, договорами о вхождении [новых регионов в состав РФ] они являются гражданами России. Лишить их активного избирательного права — я думаю, это бесчеловечно. И никто не имеет таких полномочий, — сказал зампредседателя ЦИК России Николай Булаев.

В ДНР подавляющее большинство избирателей уже получили паспорт РФ, заявил председатель регионального избиркома Владимир Высоцкий.

— Но еще есть определенное количество наших людей, которые по тем или иным причинам не смогли получить документ. Они его ожидают, процесс бюрократический, имеет определенные сроки начала, течения и окончания, — уточнил он.

Свыше 2,2 млн жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей получили паспорта РФ за год, начиная с октября 2022 года, сообщила ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк. Всего с 2019 года российские паспорта получили более 3 млн жителей новых регионов. Таким образом, за получением паспорта обратилось порядка 83% проживающих в них граждан, добавила она.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Документ облегчал процесс получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР.

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Обсуждение перечня документов для голосования

В избиркоме Запорожской области «Известиям» рассказали, что пока не приняли окончательного решения по поводу перечня документов, которые можно будет использовать при голосовании в марте. Член ЦИК РФ Константин Мазуревский, который курировал проведение голосования в регионе во время ЕДГ, считает правильным разрешить голосовать тем, кто не успел поменять украинский паспорт.

избиратели
Фото: ТАСС/Вадим Денисов

— У нас в России голосует незначительное количество людей даже с паспортами СССР, поэтому было бы неправильно лишать права голоса тех, кто является гражданами РФ, но не успели поменять паспорта, — сказал он «Известиям».

По словам сенатора от ДНР Натальи Никоноровой, в настоящее время проводится анализ перечня документов, которые фактически используются в данный момент в республике. После этого будет составлен и принят актуальный список документов, по которым можно будет проголосовать на выборах в марте.

— Иметь возможность проголосовать должен каждый избиратель, каждый гражданин Российской Федерации. Наша задача — максимально обеспечить гарантии прав избирателей на реализацию своего активного избирательного права, — пояснила сенатор.

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Сейчас для принятия окончательного решения ведется подготовка аналитических материалов по видам документов, подтверждающих личность гражданина РФ, которые используются в ДНР, а также по правовым основам и частоте их использования жителями республики, подтвердил в разговоре с «Известиями» и Владимир Высоцкий.

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