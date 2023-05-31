Жизнь без «трезубца»: отказаться от украинского паспорта станет проще

В июне в России вступает в силу новый федеральный закон, который упрощает лицам с двойным гражданством — РФ и Украины — отказ от киевского паспорта. Подробности и последствия этой новеллы — в материале «Известий».

Гражданство Украины — как отказаться

Законопроект об ускоренном прекращении гражданства Украины был внесен в Госдуму в декабре 2022 года. Согласно законопроекту № 62-ФЗ, датой отказа от украинского гражданства для россиян с двумя паспортами станет дата подачи заявления в российское ведомство. Ждать подтверждения из киевских органов учета больше не придется: в нынешней ситуации какие-либо договоренности по данному вопросу у Москвы и Киева отсутствуют. Для получения услуги необходимо обратиться с заявлением на «Госуслугах» или в любой территориальный орган внутренних дел. От имени ребенка до 14 лет или недееспособного лица заявление подает его законный представитель. За детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей заявление подают опекуны либо представители медицинской, образовательной и иной организации, где находится ребенок. Тем, кто ранее уже подавал российским властям подобное заявление об отказе от украинского паспорта, или направлял украинским властям заявление о намерении от украинского гражданства отказаться, но ответа не получил, повторно делать этого не придется.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Законопроект в Госдуму внесла группа депутатов из фракций «ЕР», КПРФ, «СР» и «Новые люди». Он вступает в силу с 17 июня 2023 года и предположительно коснется более двух миллионов человек.

Напомним, что на Украине с 2021 года действует закон, который вводит крупные штрафы и даже уголовную ответственность тем, кто решил получить российский паспорт. При этом раньше для отказа от украинского гражданства необходимо было лично подать заявление в Консульство либо в дипломатическое представительство страны. В 2022 году украинские диппредставительства в России были закрыты.

Сколько граждан Украины получили российское гражданство

По данным замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, с 2016 по 2020 год российский паспорт получили 978 тыс. граждан Украины. С начала 2021 года по сентябрь 2022 года — когда четыре новые территории вошли в состав России — еще более 636 тысяч украинских граждан отказались от «трезубца» и получили российский паспорт, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

С присоединением новых территорий эта цифра выросла кратно. По данным Росстата, с февраля 2022 года в Россию въехало 5,3 миллиона украинских беженцев. Значительное число принявших гражданство России оказались с востока Украины, при этом многие из них сохранили киевские паспорта.

Почему приехавшие в Россию украинцы отказываются от гражданства

Украинский паспорт и двойное гражданство существенно ограничивает людей в трудоустройстве. С «трезубцем» нельзя работать в государственных и муниципальных органах власти ни на каких должностях (например, в полиции, прокуратуре, судах и административных структурах), нельзя преподавать или обучаться в учреждениях, где возможен допуск к гостайне. Ограничивает украинский паспорт трудоустройство в некоторых сферах экономики, а также не дает голосовать или выдвигаться на выборах.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Ранее такую возможность для профессиональной реализации имели только жители Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, теперь она распространиться на всех обладателей российско-украинского гражданства.

«Актуальность законопроекту придает приближающийся единый день голосования», — пояснил один из авторов инициативы, замглавы думского Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров («ЕР»). По его словам, на данный момент уже подано 30 тысяч заявлений на выход из украинского гражданства.

Что будет, если продолжишь пользоваться украинским паспортом и привилегиями

Новый закон не только облегчает отказ от гражданства Украины, но и накладывает ограничения. Так, в новом статусе россиянам необходимо «не совершать действий, связанных с реализацией ими прав и обязанностей гражданина Украины», как минимум, не использовать паспорт с «трезубцем». Если же эти требования нарушить, то человек снова признается гражданином Украины, и повторно отказаться от гражданства сможет не раньше, чем через 10 лет. Для российского законодательства это новая мера.

В апреле стало известно, что МВД России начнет проводить проверки в отношении лиц, которые после отказа от паспорта Украины продолжают пользоваться правами гражданина этой страны. Если нарушения подтвердятся, об этом уведомят не только самого гражданина, но и региональный отдел ФСБ.