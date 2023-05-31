Жизнь без «трезубца»: отказаться от украинского паспорта станет проще
В июне в России вступает в силу новый федеральный закон, который упрощает лицам с двойным гражданством — РФ и Украины — отказ от киевского паспорта. Подробности и последствия этой новеллы — в материале «Известий».
Гражданство Украины — как отказаться
Законопроект об ускоренном прекращении гражданства Украины был внесен в Госдуму в декабре 2022 года. Согласно законопроекту № 62-ФЗ, датой отказа от украинского гражданства для россиян с двумя паспортами станет дата подачи заявления в российское ведомство. Ждать подтверждения из киевских органов учета больше не придется: в нынешней ситуации какие-либо договоренности по данному вопросу у Москвы и Киева отсутствуют. Для получения услуги необходимо обратиться с заявлением на «Госуслугах» или в любой территориальный орган внутренних дел. От имени ребенка до 14 лет или недееспособного лица заявление подает его законный представитель. За детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей заявление подают опекуны либо представители медицинской, образовательной и иной организации, где находится ребенок. Тем, кто ранее уже подавал российским властям подобное заявление об отказе от украинского паспорта, или направлял украинским властям заявление о намерении от украинского гражданства отказаться, но ответа не получил, повторно делать этого не придется.
Законопроект в Госдуму внесла группа депутатов из фракций «ЕР», КПРФ, «СР» и «Новые люди». Он вступает в силу с 17 июня 2023 года и предположительно коснется более двух миллионов человек.
Напомним, что на Украине с 2021 года действует закон, который вводит крупные штрафы и даже уголовную ответственность тем, кто решил получить российский паспорт. При этом раньше для отказа от украинского гражданства необходимо было лично подать заявление в Консульство либо в дипломатическое представительство страны. В 2022 году украинские диппредставительства в России были закрыты.
Сколько граждан Украины получили российское гражданство
По данным замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, с 2016 по 2020 год российский паспорт получили 978 тыс. граждан Украины. С начала 2021 года по сентябрь 2022 года — когда четыре новые территории вошли в состав России — еще более 636 тысяч украинских граждан отказались от «трезубца» и получили российский паспорт, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
С присоединением новых территорий эта цифра выросла кратно. По данным Росстата, с февраля 2022 года в Россию въехало 5,3 миллиона украинских беженцев. Значительное число принявших гражданство России оказались с востока Украины, при этом многие из них сохранили киевские паспорта.
Почему приехавшие в Россию украинцы отказываются от гражданства
Украинский паспорт и двойное гражданство существенно ограничивает людей в трудоустройстве. С «трезубцем» нельзя работать в государственных и муниципальных органах власти ни на каких должностях (например, в полиции, прокуратуре, судах и административных структурах), нельзя преподавать или обучаться в учреждениях, где возможен допуск к гостайне. Ограничивает украинский паспорт трудоустройство в некоторых сферах экономики, а также не дает голосовать или выдвигаться на выборах.
Ранее такую возможность для профессиональной реализации имели только жители Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, теперь она распространиться на всех обладателей российско-украинского гражданства.
«Актуальность законопроекту придает приближающийся единый день голосования», — пояснил один из авторов инициативы, замглавы думского Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров («ЕР»). По его словам, на данный момент уже подано 30 тысяч заявлений на выход из украинского гражданства.
Что будет, если продолжишь пользоваться украинским паспортом и привилегиями
Новый закон не только облегчает отказ от гражданства Украины, но и накладывает ограничения. Так, в новом статусе россиянам необходимо «не совершать действий, связанных с реализацией ими прав и обязанностей гражданина Украины», как минимум, не использовать паспорт с «трезубцем». Если же эти требования нарушить, то человек снова признается гражданином Украины, и повторно отказаться от гражданства сможет не раньше, чем через 10 лет. Для российского законодательства это новая мера.
В апреле стало известно, что МВД России начнет проводить проверки в отношении лиц, которые после отказа от паспорта Украины продолжают пользоваться правами гражданина этой страны. Если нарушения подтвердятся, об этом уведомят не только самого гражданина, но и региональный отдел ФСБ.
Напомним, согласно Конституции, россиянин может иметь гражданство любого другого государства, однако принятый 10 лет назад закон требует уведомлять об этом органы власти под угрозой уголовного преследования. При этом с ноября 2023 года получить российское гражданство для иностранцев станет проще. Правда, одновременно паспорт станет проще и потерять — по новому закону, за дискредитацию ВС РФ может следовать прекращение гражданства.