Не только Монсон: кто из иностранцев принял российское гражданство

Боец боец MMA Джефф Монсон не только принял российское гражданство, но и несколько дней назад отказался от американского, чем наделал много шума. Всего за последние годы десятки именитых иностранцев приняли подданство России или взяли его в качестве второго. «Известия» вспомнили, кто и почему заинтересовался паспортом с двуглавым орлом.

Кто из мировых звезд получил российское гражданство

В 2022 и 2023 году российское гражданство приняли несколько журналистов, а также экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден . Паспорта получили освещавший события в Донбассе француз Адриан Боке и ведущий RT британец Рори Суше. Помимо них гражданства удостоились документалист из Гватемалы Рохас Кастильо Пабло Эстуардо и два спортивных журналиста: аргентинец Мартин Альварес и бразилец Фабио Алейшо. Недавно о желании принять гражданство заявил американский хоккеист «Динамо Москва» Бреннан Менелл и боксер Кевин Джонсон . До него паспорта получили два легионера «Зенита», «питерские бразильцы» Малком и Клаудиньо . Всего за российскими паспортами ежегодно обращается около 700 тыс. человек.

Волонтер, писатель Адриан Боке Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Среди получивших российское гражданство много спортсменов. Так, в 2003 году паспорт получил баскетболист Роберт Джон Холден. Он играл за ЦСКА с 2002 по 2011 год. В 2010 году его приняла уроженка Украины, фигуристка Татьяна Волосожар. В паре с Максимом Траньковым они выиграли несколько Чемпионатов Европы (2012, 2013, 2014, 2016), чемпионат мира-2013 и стали двукратными олимпийскими чемпионами 2014 года. В 2011 году к ней присоединился южнокорейский конькобежец Ан Хен Су, ставший в России Виктором Аном . На олимпиаде-2014 в Сочи он принес России три золотых медали. В 2012 году российский паспорт получил и американский сноубордист Вик Уайлд (ставший Виктором Айван Вайлдом), супруг российской сноубордистки Алены Заварзиной. На Олимпийских играх в Сочи Уайлд завоевал для России две золотые медали.

Виктор Ан после эстафеты на 5 тыс. м на соревнованиях по шорт-треку среди мужчин на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Немало новых россиян среди любителей боевых искусств. Так, в 2015 году гражданство получил легендарный американский боксер-профессионал Рой Джонс-младший , не принесший, однако, России заметных достижений, а в 2016 году — итальянский дзюдоист Эцио Гамба, главный тренер России по дзюдо с 2008 года. В 2018 году президент удостоил гражданством знаменитого бойца ММА Джеффа Монсона. Легендарный спортсмен, прозванный Снеговиком, также имеет паспорт ЛНР. Он открывает спортивные школы, бесплатно тренирует детей и занимается другой общественной работой.

Боксер Рой Джонс-младший, получивший российский паспорт в Федеральной миграционной службе РФ. Справа — промоутер Владимир Хрюнов Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

О российском гражданстве нередко просят и деятели культуры. Так, в 2011 году российский паспорт получил дирижер и пианист Фабио Мастранджело . Маэстро служил в Михайловском театре и «Мюзик-Холле» Санкт-Петербурга, был главным дирижером симфонического оркестра Якутской государственной филармонии «Simphonica ARTica» и Симфонического оркестра Москвы «Русская Филармония». А в 2013 году к нему присоединился знаменитый французский актер Жерар Депардье . Правда, француз так и не переехал на ПМЖ в Россию, но прописку в Саранске получил. В 2014 году российский паспорт получил греческий дирижер Теодор Курентзис , который живет в России больше 20 лет. В 2011-2019 годах маэстро был художественным руководителем Пермского театра оперы и балета, кроме того, он основал и руководит в стране оркестром и хором musicAeterna. Российский паспорт есть у любимицы соотечественников певицы и актрисы Натальи Орейро, голливудского актера Стивена Сигала и у звезды «Холопа» серба Милоша Биковича.

Как иностранцу получить российское гражданство

С ноября 2023 года получить российское гражданство для иностранцев станет проще. Правда, одновременно паспорт станет проще и потерять — по новому закону, за дискредитацию ВС РФ может следовать прекращение гражданства. Новые нормы вступят в силу через 180 дней — к ноябрю 2023 года.

Актер Стивен Сигал с супругой Эрдэнэтуе Бацук перед финальным матчем чемпионата мира по футболу – 2018 между сборными Франции и Хорватии в Москве Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Согласно подписанному 28 апреля закону № 138-ФЗ «О гражданстве РФ», требования при приеме в российское гражданство сокращаются для более чем 20 категорий лиц. А сроки рассмотрения заявок сокращаются с года до трех месяцев за счет перевода части этих вопросов в ведение МВД и МИД РФ.

По правилам, для получения российского гражданства проситель должен постоянно иметь ВНЖ или жить в стране 5 лет, знать русский язык, основные законы и историю страны (кроме пожилых людей старше 70 лет и инвалидов I группы), а также не иметь причин для отказа в гражданстве. Основанием для отказа станут, в частности, призывы к насильственному изменению конституционного строя страны, участие в террористической деятельности или непогашенная судимость.

Актер Милош Бикович перед началом первой части церемонии награждения Национальной премии интернет-контента (ИРИ) в формате индустриального коктейля в центре «Зотов» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При упрощенной схеме достаточно прожить в стране всего один год. Иностранцы и лица без гражданства имеют право на ускоренное получение документа, если они:

— заключили контракт на службу в Вооруженных силах РФ или других воинских формированиях на срок не менее одного года;

— были признаны в России беженцами или получили политическое убежище;

— являются участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

При этом президентские полномочия определять категории лиц, имеющих право на гражданство, будут расширены. В исключительном порядке нароссийский паспорт могут претендовать:

— лица, имеющие особые заслуги перед Российской Федерацией (выдающиеся достижения в науке, культуре, спорте, экономике или безопасности и т.д.);

— лица, которые «представляют интерес» для российского государства в связи со своей профессией или по иным причинам.

Почему стоит принять российское гражданство

Желание спортсменов и деятелей культуры получить российское гражданство свидетельствует о том, что в стране хорошо, пояснил в беседе с «Известиями» заявил российский спортсмен Дмитрий Кудряшов. Судя по заявлениям самих «новых россиян», они ищут в России безопасности, привлекательный режим налогообложения или просто хотят жить в нашей стране. Так, 24 марта в беседе с «Известиями» Кевин Джонсон поделился, что в России у него немало хороших друзей, он хочет здесь найти себе жену и любит гулять по Москве, а дзюдоист Эцио Гамба рассказал о поединке с Владимиром Путиным и о том, как поверил в российских спортсменов.

Ценит нашу страну и дирижер Фабио Мастранжело. «Где бы я ни находился, постоянно говорю о России. Очевидно, что в Европе часто представляют Россию не такой, какая она есть, а как того требует американская пропаганда. Как могу объясняю, что мы в России живем хорошо, ценим культуру и традиции. Убежден, что музыка поможет расставить всё по своим местам», — признался маэстро «Известиям».