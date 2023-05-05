«О смене гражданства не может быть и речи»

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина недавно объявила, что пропустит ближайший сезон из-за травмы. Одна из самых известных российских синхронисток рассчитывает успеть набрать форму к Олимпиаде-2024 в Париже. Пока 22-летняя спортсменка восстанавливается после операции, готовится к выступлениям в шоу, а также встречается с хоккеистом сборной России Александром Никишиным . В интервью «Известиям» Субботина рассказала, что даже после бана надеется выиграть золото Игр, но и ради этого отказалась бы сменить гражданство, а также поведала, отправится ли в США вместе с Никишиным в случае его отъезда в НХЛ.

«Есть доля надежды. Но совсем маленькая»

— Как чувствуете себя после травмы?

— Сейчас неплохо. Вначале, когда только приняла решение пропустить сезон, было, конечно, сложно. Но в данный момент отдыхаю, восстанавливаюсь, набираюсь сил. Посмотрим, как сложится всё дальше.

— Что за повреждение?

— Мне оперировали стопу в начале марта. Сейчас потихоньку нога восстанавливается. Я уже более-менее нормально хожу (улыбается). Восстановление займет еще полгода.

— Давно тянутся эти проблемы?

— Это старая травма. Грубо говоря, возникла еще по молодости, если можно так сказать (смеется). Семь лет назад у меня всё произошло, но я не придавала этому значения. А сейчас уже с возрастом начало болеть сильнее.

— Откладывали операцию?

— Времени не было, так как постоянно шел сезон, а отдых длился всего месяц. Я знаю, что восстановление идет долго, поэтому откладывала операцию на потом.

— Есть ли цель успеть восстановиться до Олимпиады-2024 в Париже, если допустят до нее?

— Да, хочется туда поехать. Полноценно тренироваться мне можно будет уже в сентябре, чуть меньше чем за год до Олимпиады . Так что если допустят, то шансы есть.

— Верите еще, что нашим спортсменам и вам лично дадут там поучаствовать?

— Есть доля надежды. Но совсем маленькая .

— Читали критерии допуска россиян и белорусов до международных стартов, которые в марте опубликовал МОК?

— Да, успела ознакомиться. Критерии, конечно, очень жесткие и строгие. Но я думаю, что внесут хоть какие-нибудь правки и будут немного лояльнее к нам в плане допуска.

«Я не буду отдыхать — у меня участие в шоу. Поэтому и приехала в Москву»

— Чем занимались после прошлогоднего бана и до операции?

— В прошлом году, после того как нас забанили, мы еще полгода тренировались, съездили на три старта внутри страны. Конечно, это не то, как на международном уровне, но тоже неплохо.

— Смотрите за международными соревнованиями синхронисток?

— Сейчас нет.

— Из принципа?

— У меня никогда не было такого, чтобы я смотрела соревнования, если не выступаю на них. Сейчас мои подружки выступали на чемпионате России. Я их посмотрела и всё — дальше мне уже неинтересно.

— Просто интересно, насколько просел уровень чемпионатов мира и Европы без наших синхронисток.

— Честно говоря, даже сказать не могу. Но, конечно, уровень судейства — как будто мы там есть, но первое место не наше.

— То есть лидерам накидывают такие же баллы, как россиянкам, когда они выступали?

— Да. Но уровень, конечно, далек от нашего, российского .

— В связи с баном и травмой не было мысли плюнуть на всё и закончить карьеру?

— У меня нет олимпийского золота. Это меня и останавливало от мыслей закончить карьеру. Конечно, хочется, завоевать золото Игр. Чтобы всё сложилось именно так.

— У вас есть заочные соревнования с Александром Никишиным, который уже взял хоккейное серебро Олимпиады?

— Ха-ха. Нет, на самом деле мы не соревновались никогда в этом плане. Но если начнем мериться, то не знаю даже, кто победит (улыбается).

— С учетом вашей травмы и отсутствия выступлений получается чаще видеться с ним?

— Да, мы чаще видимся. Но всё равно, у него постоянные разъезды — примерно то же самое, что у меня. Вот у него только со СКА закончился сезон, провели пару недель вместе, сходили на вечер закрытия сезона МХЛ, где он вручал приз лучшему защитнику сезона. И теперь у него турне со сборной России, больше половины мая — в разъездах.

— Не хотели попросить главного тренера СКА и сборной Романа Ротенберга, чтобы не брал в сборную и дал пораньше в отпуск уйти?

— Нет, зачем (смеется). Да, сезон у Саши получается длинный. Но он ради этого и тренируется. Попадание в сборную — это хорошо для его будущего. Я тоже сейчас не буду отдыхать — у меня участие в шоу. Поэтому я и приехала в Москву. У меня будут спектакли на воде — всё лето буду с ними ездить по городам России. Будем пытаться всё это как-то скомпоновать с нашим отдыхом.

«Будут Игры для дружественных стран — к нам приедут Белоруссия и Казахстан»

— Насколько шоу у синхронистов стали распространены? Мы знаем, что фигуристы их постоянно проводят, зарабатывая на этом большие деньги. Менее раскручено, но всё же есть подобное у гимнастов. О ваших шоу вообще широкая публика не знает.

— Ну вот сейчас мы стараемся их догнать. И выйти с ними на один уровень. Такие шоу у нас постепенно набирают популярность. Каждый раз стараемся придумать что-то новое. В этом году еще и будем ездить с этими программами по регионам.

— Синхронисты на этом хорошо зарабатывают?

— Конечно.

— Больше, чем на официальных соревнованиях?

— Ну я бы не сказала, что больше, чем на том же чемпионате мира и Европы. Но за шоу платят хорошо.

— Вам кто-нибудь предлагал взять другое гражданство и выступить на Олимпиаде и других международных соревнованиях за сборную другой страны?

— Нет. Но об этом и не было бы речи. Я бы отказалась.

— Как вы и другие девушки находите мотивацию соревноваться и тренироваться в таких условиях?

— Я сейчас восстанавливаюсь. Девчонок мотивируют тренеры. Они стараются найти слова, подход, чтобы подбодрить и дать веру, что нас восстановят.

— С учетом того, что российские синхронистки десятилетиями доминируют в этом виде спорта, есть возможность сделать какие-то внутренние соревнования, чтобы вы разыгрывали медали между собой и могли забыть про Олимпиады и чемпионаты мира?

— Безусловно, если сложится так, что нас не пустят на Олимпиаду, то будут такие соревнования, которые смогут заменить Олимпийские игры. Будут Игры для дружественных стран — к нам приедут Белоруссия и Казахстан. Но хочется все-таки верить в лучшее — что всё же будет и у нас Олимпиада.

«Просто настал тот момент, когда Саша раскрывает весь свой талант»

— У Никишина контракт со СКА до 2025 года. Он поедет в НХЛ после окончания этого соглашения?

— Мы с ним это не обсуждали.

— Сами с ним поедите, если он отправится в Каролину?

— Возьмет с собой — поеду (смеется).

— Когда у вас свадьба будет?

— Ха-ха-ха, это не ко мне вопрос про свадьбу, вы чего. Это к нему вопрос.

— Часто его матчи посещаете?

— Я же сейчас живу в Питере, так что все его домашние матчи посещала. За исключением периода, когда была операция или я куда-то улетала. Например, меня не было в декабре, потому что выступала в шоу. И тот месяц провела в Москве. А так все домашние матчи и выезды в Москву и Московскую область стараюсь посещать.

— Как объясните феноменальную результативность Александра в прошедшем сезоне КХЛ? Первый российский защитник, набравший за регулярный чемпионат больше 50 очков.

— Я не знаю. Этому нет объяснения (улыбается).

— Встреча с вами повлияла?

— Может быть, отчасти это и от меня. Но думаю, просто настал тот момент, когда он раскрывает весь свой талант.

— Проводите какие-то совместные тренировки?

— Мы плавали, соревновались, кто быстрее. Могу сказать, что Саша очень даже неплох в плавании.

— В синхронном или обычном?

— В синхронном плавании он тоже пробовал, но это так... Совсем другое (смеется).

— Не потянет уровень нашего известного синхрониста Александра Мальцева?

— Нет, это не тот уровень.

— А вы с Никишиным именно вместе синхронно двигались в бассейне, как обычно делаете со своими партнершами по команде?

— Да нет. Я ему просто показывала, что делать. Сашка для себя повторял. Ему просто было интересно.

— Вас он не учил на коньках кататься?

— Мы ходили на каток. Но я и коньки — вещи несовместимые. Я встаю на коньки и падаю. У меня ноги слабые. Поэтому меня конек не держит.

— А постоять на льду с клюшкой и побросать шайбу по воротам?

— Я вас умоляю. Я в руках ее могу подержать, но что-то с ней сделать... Нет.

— Правильному хвату он вас не учил?

— Ну как... Я беру клюшку. Саша спрашивает: «Как тебе удобно?» Я беру, и он говорит: «Нормально».