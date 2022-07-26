Соревновательная тактика: как проходят «Игры дружбы» в Казани

Прорвать международную изоляцию в водных видах спорта смогли Всероссийская федерация плавания (ВФП) и Минспорта. В Казани открылись «Игры дружбы» — своеобразная альтернатива чемпионату мира, который в эти же дни проходит в Будапеште и на который не допустили россиян и белорусов. В Татарстан приехали представители 16 стран. На соревнованиях уже установлен один рекорд России — в комплексном плавании на 400 м. Хотя некоторые спортсмены отмечают недостаточный уровень конкуренции. Президент ВФП Владимир Сальников проблемы в этом не видит и предлагает оригинальный способ мотивации некоторых участников.

Пригласили всех

Международные соревнования вернулись в Казань — именно с таким посылом продвигались «Игры дружбы» в столице Татарстана. Этот город со времен Универсиады-2013 привык как минимум раз в месяц принимать какой-нибудь чемпионат мира или, на худой конец, чемпионат Европы. По водным видам спорта — уж точно. Экс-глава FINA Хулио Магилоне бывал в Татарстане, возможно, чаще, чем у себя дома, и уже разбирался в сортах татарского чая и составе эчпочмака не хуже местных.

Для того чтобы проводить международные турниры, в республике даже создали Дирекцию спортивных проектов — она курирует все крупные старты. Первым ударом по поставленным на поток международным соревнованиям стала пандемия. А когда мир оправился от противоэпидемических мер, настала пора санкций.

Вначале в Казани решили по примеру опыта времен пандемии сконцентрироваться на внутренних соревнованиях. Но увлечь ими избалованных местных зрителей не получилось. Тогда возникла идея обеспечить интернациональный характер стартов. Инициативу поддержало Министерство спорта и ВФП — российским спортсменам нужна была соревновательная практика в условиях отстранения от международных стартов. Так родились «Игры дружбы», которые проходят параллельно чемпионату мира по водным видам спорта в Будапеште. Официально их участниками стали представители 16 государств.

Среди доехавших до Казани делегаций — Алжир, Армения, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Сербия, Сирия, Судан, Узбекистан, Эквадор, Южно-Африканская Республика. Пловцы из ЮАР всегда успешно выступают на международных стартах. Но всех сильных отправили на чемпионат мира в Будапешт. Этот же фактор сказался на уровне представительства и других делегаций. Так что на фоне сильнейшего состава сборной России результатами иностранцы не блистали и выглядели по большей части статистами.

— Мы пригласили все страны, тут уже кто-то откликнулся, кто-то нет, — разъяснил «Известиям» ситуацию президент ВФП Владимир Сальников. — Те, кто приехал, получили международный опыт, заряд эмоций. Расскажут у себя дома, как проходили эти соревнования, мотивируют других приехать на следующие соревнования.

Сальников похвалил Казань за организацию турнира, и вполне заслуженно — Татарстан с должным вниманием относится к стартам любого уровня. Другое дело, что оргкомитет не в силах обеспечить высокий уровень конкуренции. А это важно и для зрителей (их, кстати, удалось собрать достаточно много), и особенно для спортсменов. Лидер нашей сборной по плаванию Климент Колесников честно признался, что на «Играх дружбы» слегка скучал.

— Данные соревнования никак меня не обязывают плыть по мировым секундам, — объяснил он журналистам свои неудачи в Казани и отметил, что практически все участники проплыли на пару секунд хуже своих личных рекордов.

Ждем мировых рекордов

Все, да не все. 19-летний Илья Бородин в Казани установил новый рекорд России на дистанции 400 м комплексным плаванием. Хотя и он порадовался бы большему уровню конкуренции.

— Конкуренции мне лично не всегда хватает, — признался «Известиям» спортсмен. — Если бы я выступал на чемпионате мира, то мог бы проплыть и получше. Но что есть, то есть. Мы просто готовимся, надеемся на лучшее. Когда-нибудь всё ведь закончится и мы сможем соревноваться с лучшими иностранными спортсменами.

И Колесников, и Бородин рассказали, что с интересом следят за чемпионатом мира в Будапеште, смотрят трансляции. А вот президент ВФП Владимир Сальников изучает только сухие результаты и по ним большого отставания между международными и внутрироссийскими стартами не видит. Для Колесникова Владимир Валерьевич в шутку предложил пустить в бассейн золотую рыбку — может хоть она поможет Клименту найти себя.

— Есть в скачках такой формат шуточных стартов, когда впереди пускают зайчика, и все лошади уже знают, куда и зачем бежать. Может, нам и для Климента надо придумать какую-то золотую рыбку рядом или дельфина, чтобы он вживую видел, где он, мировой рекорд, — продолжил Сальников то ли в шутку, то ли всерьез.

Прокомментировал президент ВФП и вопрос о том, признает ли Международная федерация плавания (FINA) результаты казанских стартов. По словам Сальникова, для этого нет никаких препятствий — Россия по-прежнему является членом FINA, а допинг-контроль проходит под строгим присмотром офицеров РУСАДА.

Первый этап «Игр дружбы» продлится до 3 августа. В ближайшие дни в столице Татарстана можно будет увидеть старты по прыжкам в воду (26–29 июля) и синхронному плаванию (с 30 июля по 2 августа).