Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе, боец MMA Джефф Монсон решил отказаться от гражданства США, так как Вашингтон помогает Киеву нападать на Россию. Об этом спортсмен рассказал 23 мая корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку.

«Америка помогает Украине в атаках на Россию и Донбасс», — пояснил он, беседуя с журналистом.

Монсон отметил, что уже три его друга уже погибли в Донбассе. Одновременно с этим Белый дом поставляет вооружения и средства Киеву, подчеркнул он.

В такой ситуации 51-летний спортсмен счел невозможным для себя сохранить американское гражданство.

Монсон также не исключил, что власти США могут отправить его в тюрьму за такую позицию.

Ранее во вторник спортсмен, получивший в 2018 году паспорт России, отказался от американского гражданства.

Монсон заявил о намерении отказаться от американского гражданства в феврале из-за несогласия с политикой США. Он подчеркнул, что любит Россию и ему «всё здесь нравится».