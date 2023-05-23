Боец смешанных единоборств Джефф Монсон, получивший в 2018 году паспорт России, отказался от американского гражданства.

Как передает корреспондент «Известий» Виктор Синеок, 23 мая спортсмен прибыл в посольство США и сдал свой паспорт.

Перед этим журналист поговорил с ним о его решении.

«Главная причина — это то, что Америка поощряет поставки Украине, поощряет нападения на Россию, на моих друзей. В Донбассе погибло уже трое моих друзей. И я не могу смотреть в зеркало, зная, что поддерживаю страну, которая поощряет <боевые действия>», — пояснил боец.

Монсон заявил о намерении отказаться от американского гражданства в феврале. Такое решение он принял из-за несогласия с политикой США. Он подчеркнул, что любит Россию и ему «всё здесь нравится».

В 2018 году Монсон получил российский паспорт, он избирался в Совет депутатов городского округа Красногорск.

В октябре 2022 года боец призвал поддерживать российских солдат, защищающих население Донбасса, и выразил гордость за Россию.

В августе Монсон заявил, что снимет фильм о жителях Донбасса и преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что политика западной прессы практически лишила мир возможности узнать правду о происходящем.