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Монсон снимет фильм о преступлениях ВСУ в Донбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Боец ММА, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон снимет фильм о жителях Донбасса и преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе. Об этом он заявил 12 августа в беседе с телеканалом «Звезда».

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По словам спортсмена, он работает вместе с журналистом, который уже взял интервью у большого количество людей. Будущий проект получил название «За восемь лет до», которое указывает на длительность конфликта. Монсон подчеркнул, что политика западной прессы практически лишила мир возможности узнать правду о происходящем.

«Россия пришла спасти жителей Донбасса, которые все восемь лет каждый день подвергались обстрелам, расстрелам со стороны ВСУ. Я был примерно 10 раз там и видел своими глазами их убежища, как падают бомбы. Они (украинские войска. — Ред.) наносят удары по госпиталям, уничтожают аэропорты, детские дома, школы, частные дома», — рассказал он.

Боец также сказал, что в результате преступных действий ВСУ он потерял в Донбассе двух близких друзей, которых убило осколками.

«ВСУ совершают геноцид, обстреливая свой народ. А теперь Киев и [президент Украины Владимир] Зеленский слушают США и остальной Запад, не считая жителей Донбасса за своих людей», — отметил спортсмен.

Монсон добавил, что жители Донбасса должны знать, что они не забыты и что Россия поддерживает их.

Ранее, 9 августа, сообщалось, что американский актер и кинорежиссер Стивен Сигал снимет документальный фильм о событиях в Донбассе. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что Сигал пообщался с военнопленными в Еленовском СИЗО, где недавно погибли боевики в результате целенаправленного ракетного удара с украинской стороны.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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