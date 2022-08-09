Американский актер Стивен Сигал посетил разрушенный изолятор в Еленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР), где в результате атаки ВСУ погибли пленные украинские военнослужащие, в том числе боевики запрещенной в РФ террористической организации «Азов». Об этом 9 августа сообщил телеведущий Владимир Соловьев.

«Актер лично ознакомился с доказательствами, в том числе осколками американских ракет, которые подтверждают причастность Киева к массовому убийству собственных военных», — написал он в своем Telegram-канале.

Удар по следственному изолятору в Еленовке был нанесен в ночь на 29 июля. Тогда появилась информация, что погибли 50 украинцев, еще 193 получили ранения. Также ранения различной степени тяжести получили еще восемь сотрудников изолятора.

Как заявил 3 августа замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, ВСУ нанесли удар сразу после того, как пленные боевики полка «Азов» начали давать показания. Он пояснил, что украинские военные испугались того, что пленные расскажут правду о преступлениях ВСУ.

Раненный во время удара пленный «азовец» Артем Зубов назвал предательством удар ВСУ по своим же сослуживцам. Он уточнил, что удар был сильным, мужчина получил ранения рук и ног.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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