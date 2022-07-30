Минобороны опубликовало списки погибших при ударе ВСУ по колонии в Еленовке

В результате удара по СИЗО в районе Еленовки погибли 50 украинцев. Об этом сообщили в Минобороны России по уточненным данным на субботу, 30 июля.

По уточненным на утро 30 июля данным, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев. Останки 48 военнопленных украинцев были обнаружены и извлечены из-под завалов помещений изолятора. Ещё двое украинских военнопленных от тяжелых ранений скончались в дороге, при транспортировке в медицинское учреждение.

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