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Удар ВСУ по следственному изолятору с украинскими пленными в Еленовке. Главное

Обломки американского боеприпаса РСЗО HIMARS найдены в СИЗО в Еленовке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 29 июля нанесли удар с помощью американской ракетной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору с украинскими военнопленными у поселка Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). В числе пленных в изоляторе находились члены националистической группировки «Азов» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела).

Последствия удара

Как рассказал корреспондент «Известий», обломки боеприпаса из поставляемой Киеву HIMARS обнаружены на месте обстрела. На некоторых из обломков сохранились части номеров.

Само же здание следственного изолятора почти полностью уничтожено: разрушена крыша, вокруг — пепел и копоть. На месте лежат тела погибших в результате удара украинских военнопленных.

По последним данным, в результате удара 53 человека погибли, еще 75 получили ранения.

Реакция российской стороны

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В Минобороны РФ назвали обстрел целенаправленной кровавой провокацией со стороны киевского режима. Как заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, провокация совершена, чтобы запугать военнослужащих ВСУ и предотвратить их сдачу в плен.

СК РФ возбудил уголовное дело о применении запрещенных средств.

Причины обстрела колонии в Еленовке

Глава ДНР Денис Пушилин назвал удар ВСУ провокацией, цель которой — уничтожить заключенных, пока они не начали давать показания.

«Очевидно, что это умышленный обстрел и желание уничтожить тех представителей, в частности «Азова», которые начали давать показания», — сказал он.

В свою очередь военный эксперт Виктор Литовкин заявил «Известиям», что ВСУ нанесли удары по колонии, потому что украинские пленные свидетельствуют против своего руководства.

Как заявил представитель Первого корпуса Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в Киеве знали, что в колонии находятся украинские пленные. Он подчеркнул, что украинские власти пошли на использование американских HIMARS, чтобы «заткнуть рот тем военным, которые начинали рассказывать правду о том, что происходило».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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