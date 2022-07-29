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Военный эксперт рассказал о причинах удара ВСУ по колонии в Еленовке

Военный эксперт Литовкин: удары ВСУ по Еленовке направлены на украинцев, которые свидетельствуют против руководства
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Фото: REUTERS/EYEPRESS via Reuters Connect
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по колонии в Еленовке, где содержались украинские пленные, в том числе из формирования «Азов» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела), потому что они свидетельствуют против своего руководства, считает военный эксперт Виктор Литовкин. Об этом он заявил в пятницу, 29 июля, в беседе с «Известиями».

Украинцы ударили по колонии с пленными боевиками «Азова». Онлайн спецоперации 29 июля
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли СИЗО минувшей ночью из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Потому что Украина — это террористическое государство. Задача террористов запугать население, чтобы оно безвольно им подчинялось. Так вот украинское руководство наносит удар по колонии, для того чтобы уничтожить, с одной стороны, следы преступления, потому что люди, которые там находятся, будут свидетельствовать против украинского руководства <...> С другой стороны, они запугивают всех остальных — и тех, кто собирается сдаваться в плен, и тех, кто уже сдался», — подчеркнул Литовкин.

По последним данным, в результате удара 53 человека погибли, еще 75 получили ранения.

В ведомстве указали, что этот обстрел является целенаправленной кровавой провокацией со стороны киевского режима. Она была совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен.

В российском оборонном ведомстве уже не раз сообщали об участившихся расстрелах в ВСУ за попытки сложить оружие или сдаться в плен. Так, 14 июня в Минобороны рассказали, что украинские заградительные отряды (основной целью которых является предотвращение бегства и отступления войск) открыли огонь по более чем 30 решившим сдаться военнослужащим 54-й бригады войск ВСУ в Новомихайловке.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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