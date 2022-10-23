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Монсон призвал поддержать российских солдат и выразил гордость за Россию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Россиянин американского происхождения, боец смешанных единоборств Джефф Монсон выступил с речью о том, за что он любит Россию и почему необходимо поддержать российских солдат, защищающих население Донбасса. Об этом 22 октября сообщили «Известия».

«Мы сегодня поддерживаем российских солдат, которые защищают Донбасс. Сейчас, когда фашизм показал свое ужасное лицо, мы стоим здесь с русской душой и русской смелостью, чтобы встретить этот вызов. Я очень горжусь тем, что я россиянин», — сказал Монсон.

В ходе выступления на Мамаевом кургане в рамках патриотической акции в Волгограде спортсмен также напомнил детям, собравшимся на мероприятии, как советские солдаты одержали победу над фашизмом ценой собственных жизней.

Монсон признался на пресс-конференции, что полюбил Россию не просто так, повидав немало стран и народов.

«Я много путешествовал, посетил много стран, встретил много людей. У меня были возможности больше, чем у других. Я не чувствую, что я просто так выбрал Россию. И я приехал в Россию, но на самом деле не я ее выбирал, Россия выбрала меня», — поделился он.

Спортсмен отметил, что Россия — очень красивая страна, в ней много разных ландшафтов. Но истинная любовь Монсона к России, как он сам отмечает, заключается в симпатии к народу.

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Боец также высказался об антироссийских санкциях Запада. Он заявил, что российских атлетов сделали жертвами политических игр после того, как РФ начала защищать мирное население Донбасса. Он напомнил, что для Соединенных Штатов Америки не было никаких последствий за вторжение в Ирак и Афганистан.

Ранее, в августе, Джефф Монсон заявил, что снимет фильм о жителях Донбасса и преступлениях вооруженных сил Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что политика западной прессы практически лишила мир возможности узнать правду о происходящем.

Боец рассказал, что в результате преступных действий ВСУ он потерял в Донбассе двух близких друзей, которых убило осколками.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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