Играющий за ХК «Динамо» американец захотел получить гражданство РФ
Американский защитник хоккейного клуба (ХК) «Динамо Москва» Бреннан Менелл хочет получить гражданство Российской Федерации. Об этом 29 апреля сообщил спортивный директор бело-голубых Алексей Сопин.
По его словам, 25-летний американец хочет принять российское гражданство и играть за сборную России по хоккею.
«Со своей стороны подготовили все необходимые документы, запустили соответствующие процедуры. Отправили в Министерство спорта ходатайство о предоставлении президентом страны гражданства», — цитирует Сопина «РИА Новости».
Он не смог уточнить, в какие сроки американец сможет получить гражданство России.
Клуб надеется, что в следующем сезоне хоккеист будет выступать, уже имея российский паспорт.
«Ему очень нравится в России и Москве, поэтому он готов остаться на длительный срок. Это игрок в самом расцвете сил, поэтому посчитали, что новый контракт на три года будет оптимальным вариантом», — добавил спортивный директор ХК.
Как сообщили в клубе, 20 апреля 25-летний Менелл подписал новый контракт с «Динамо» до конца сезона-2025/26. Состав команды он пополнил в прошлом году и в 50 играх Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) текущего сезона набрал 27 (2+25) очков.
Менелл — третий игрок в «Динамо» из США.
Ранее в субботу «Спорт-Экспресс» сообщил, что ангольский нападающий «Краснодара» Жоау Батчи допустил, что в будущем получит российское гражданство.
До этого, 1 апреля, американский боксер Кевин Джонсон попросил российское гражданство. По словам спортсмена, ему очень нравится Россия и он хотел бы жить в ней и видеться «со своим другом Александром Поветкиным».
В феврале паспорт РФ получили футболисты «Зенита» из Бразилии Малком и Клаудиньо.