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Играющий за ХК «Динамо» американец захотел получить гражданство РФ

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Фото: Спорт-Экспресс/Дарья Исаева
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Американский защитник хоккейного клуба (ХК) «Динамо Москва» Бреннан Менелл хочет получить гражданство Российской Федерации. Об этом 29 апреля сообщил спортивный директор бело-голубых Алексей Сопин.

По его словам, 25-летний американец хочет принять российское гражданство и играть за сборную России по хоккею.

«Со своей стороны подготовили все необходимые документы, запустили соответствующие процедуры. Отправили в Министерство спорта ходатайство о предоставлении президентом страны гражданства», — цитирует Сопина «РИА Новости».

Он не смог уточнить, в какие сроки американец сможет получить гражданство России.

Клуб надеется, что в следующем сезоне хоккеист будет выступать, уже имея российский паспорт.

«Ему очень нравится в России и Москве, поэтому он готов остаться на длительный срок. Это игрок в самом расцвете сил, поэтому посчитали, что новый контракт на три года будет оптимальным вариантом», — добавил спортивный директор ХК.

Как сообщили в клубе, 20 апреля 25-летний Менелл подписал новый контракт с «Динамо» до конца сезона-2025/26. Состав команды он пополнил в прошлом году и в 50 играх Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) текущего сезона набрал 27 (2+25) очков.

Менелл — третий игрок в «Динамо» из США.

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Ранее в субботу «Спорт-Экспресс» сообщил, что ангольский нападающий «Краснодара» Жоау Батчи допустил, что в будущем получит российское гражданство.

До этого, 1 апреля, американский боксер Кевин Джонсон попросил российское гражданство. По словам спортсмена, ему очень нравится Россия и он хотел бы жить в ней и видеться «со своим другом Александром Поветкиным».

В феврале паспорт РФ получили футболисты «Зенита» из Бразилии Малком и Клаудиньо.

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