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Путин подписал упрощающий получение гражданства закон

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин 28 апреля подписал закон, предусматривающий упрощение процесса получения гражданства и лишение приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно новому закону, требования при приеме в российское гражданство сокращаются для более чем 20 категорий лиц. При этом расширяются полномочия президента в сфере определения категорий лиц, имеющих право на упрощенное гражданство.

Помимо этого, ветераны Великой Отечественной войны – бывшие граждане СССР смогут получить гражданство по упрощенной схеме. Такую возможность будут иметь и ветераны, за которых ходатайствует орган власти, выдавший удостоверение ветерана образца до 1 января 1992 года.

Закон позволяет также принять в гражданство России иностранца, который заключил контракт о прохождении службы в ВС РФ на срок не менее года.

Кроме того, теперь при приеме в российское гражданство ребенка, рожденного в смешанном браке, не нужно согласие родителя-иностранца.

В новом законе также было сокращено количество статей, по которым можно лишить приобретенного гражданства. Так, его будут лишать за публичные призывы против территориальной целостности России, дискредитацию Вооруженных сил участие в нежелательной иностранной или международной НПО, публичные призывы к экстремизму и совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности.

Кроме того, утратить приобретенное гражданство можно за посягательство на жизнь государственного деятеля, организацию вооруженного мятежа с целью насильственного изменения конституционного строя РФ, а также содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения в ее целях или организацию диверсионного сообщества.

Тем не менее, в законе предусмотрена возможность обжалования в суде решения о лишении приобретенного гражданства за создание угрозы национальной безопасности.

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