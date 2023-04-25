Комитет Совфеда поддержал лишение гражданства за дискредитацию ВС РФ

Конституционный комитет Совета Федерации поддержал 25 апреля лишение приобретенного гражданства России за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ВС РФ) и совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности.

Соответствующие положения содержатся в поправках в закон «О гражданстве РФ». Также лишение гражданства предусматривается за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.

18 апреля Госдума во втором и третьем чтениях проголосовала за принятие законопроекта.

До этого, 5 апреля, комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал ко второму чтению проекта базового закона «О гражданстве» поправку о прекращении приобретенного гражданства за дезертирство, нарушение территориальной целостности РФ и публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ.

15 марта первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявлял, что поправки в закон «О гражданстве» включают в себя дополнительные основания для лишения гражданства РФ, в том числе возможность аннулировать гражданство за измену Родине и дискредитацию специальной военной операции по защите Донбасса.