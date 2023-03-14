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Паспортная данность: закон «О гражданстве» рассмотрят во втором чтении весной

Сколько поправок к инициативе поступило и почему она находится в работе почти год
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких
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Законопроект «О гражданстве», внесенный в декабре 2021 года Владимиром Путиным, рассмотрят во втором чтении в весеннюю сессию. Это произойдет в конце марта или в течение апреля, рассказали «Известиям» в комитете Госдумы по делам СНГ. В нижнюю палату поступило свыше 60 поправок, среди них — лишение приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ и отмена требования об обязательном согласии родителя-иностранца на получение его ребенком российского гражданства. Полный список поправок парламентарии обсудят уже на ближайшем заседании комитета.

Режим ожидания

Владимир Путин 29 декабря 2021-го внес в Госдуму законопроект «О гражданстве РФ». Главной новацией стало изменение условий его приобретения и прекращения. Так, президент предлагал ослабить требования для получения гражданства более чем 20 категориям иностранцев: в частности, соотечественникам, живущим за рубежом, близким родственникам россиян, гражданам бывшего СССР и их детям. При этом расширялся и перечень поводов, по которым предполагается его лишение — наряду с терроризмом речь шла о тяжких преступлениях против государства, а также в сфере оборота наркотиков и психотропных веществ.

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Изначально инициатива разрабатывалась для соответствия внесенных изменений в Конституцию РФ и «предоставления гражданства лицам, которые проживают в России, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества», отмечается в пояснительной записке к документу. Однако законопроект «залежался» в нижней палате почти на год после принятия в первом чтении, которое состоялось 5 апреля 2022-го.

законопроект
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Такое «подвешенное состояние» политики объясняли журналистам разными причинами: от необходимости принятия законов по линии СВО до большого количества поступивших в работу поправок. Сроки обсуждения также постоянно сдвигались: изначально второе чтение готовилось в течение трех месяцев, потом его переносили на осеннюю сессию 2022-го.

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Рассмотрение законопроекта «О гражданстве» во втором чтении возможно до конца весенней сессии. Сейчас он продолжает оставаться в положении принятого в первом. Ко второму внесено свыше 60 поправок. Но какие изменения будут приняты, в настоящий момент сказать нельзя, — пояснил в беседе с «Известиями» первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин.

В новую версию проекта закона, скорее всего, войдет предложение о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ, которое поступило в Госдуму в ноябре прошлого года, сообщил он. Кроме того, решается вопрос о том, чтобы отменить требование о согласии иностранца на получение российского гражданства его ребенком, появившимся на свет в смешанном браке, если семья живет за рубежом, добавил он.

ВС РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Справка «Известий»

Изначальная версия законопроекта предлагала выдавать гражданство по упрощенной схеме более чем 20 категориям лиц: без процедуры признания их носителями русского языка. В частности, речь идет о бывших соотечественниках:

— гражданах бывшего СССР и их детях,

— участниках госпрограммы по добровольному переселению соотечественников,

— людях, близкие родственники которых — граждане РФ и живут в России,

— иностранцах, чьи родственники по прямой восходящей линии постоянно проживали на территории Российской империи или СССР в пределах государственной границы РФ,

— лицах, родившихся на территории РФ (РСФСР) до 6 февраля 1992 года,

— военнослужащих, которые принесли присягу на верность СССР или РФ и проходили по состоянию на 6 февраля 1992 года службу в воинских частях, находившихся под юрисдикцией РФ и располагавшихся на территориях других государств.

Законопроектом также вводится институт прекращения гражданства вместо отмены решений о приеме в гражданство РФ.

Назревший закон

Полный список поправок депутаты рассмотрят уже на ближайшем заседании, добавил первый зампредседателя комитета по делам СНГ Казбек Тайсаев. «Достаточно много поправок было внесено. Действительно, в ближайшее время будем рассматривать, очень надеемся за время весенней сессии принять этот законопроект. Он очень актуальный, нужный. Поэтому, я думаю, что месяц-два — это март, апрель, и мы примем», — сказал «Известиям» Казбек Тайсаев.

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По словам члена комиссии Общественный палаты по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Александра Терновцова, такой годовой перерыв в рассмотрении документа в первую очередь, связан с присоединением к составу России четырех новых территорий — Луганский и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. На сроки повлияло и начало специальной военной операции.

референдум
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Принятие закона назрело давно. Он позволит максимальному количеству наших соотечественников, которые проживают за рубежом и имеют намерение вернуться на родину, в упрощенном порядке получить гражданство России. Именно на это нацелена инициатива Владимира Путина. Однако пока всё еще идут разные споры между сторонниками и противниками, о чем свидетельствуют затянувшиеся обсуждения первоначальной редакции: кто-то выступает за сужение перечня лиц, которым предлагается упрощенное гражданство, кто-то — за его расширение, — сказал «Известиям» член комиссии ОП РФ.

Если в окончательной версии законопроекта отразят новые поводы для лишения приобретенного гражданства, то они станут исключительной мерой и будут приниматься редко, считает общественник. Кандидат юридических наук Александр Зорин отметил, что власти РФ действительно нечасто прибегают к такому инструменту — с начала 2020 года по май 2021-го российского паспорта лишились всего 280 человек.

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Этот закон обсуждается сегодня, потому что много граждан Украины стали гражданами России, и среди них есть те, кто не разделяет наши конституционные российские ценности. Кто-то и вовсе мог быть внедрен. К границе тогда подъезжали наши патрульные миграционные службы, очень просто всё это оформлялось. Десятками тысяч выдавались паспорта. Необходимо в этом случае иметь как упрощенный механизм вступления в гражданство, так и новый механизм отмены этих решений, — сказал Александр Зорин.

Юрист резюмировал: сегодня лишение может коснуться исключительно лиц с приобретенным гражданством на основании подачи заведомо ложных сведений при вступлении, а также в случае отказа принести присягу и при обозначенных законом преступлениях вроде терроризма и экстремизма. Лишение гражданства РФ «по праву крови» невозможно согласно Конституции, резюмировал эксперт.

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