Паспортная данность: закон «О гражданстве» рассмотрят во втором чтении весной

Законопроект «О гражданстве», внесенный в декабре 2021 года Владимиром Путиным, рассмотрят во втором чтении в весеннюю сессию . Это произойдет в конце марта или в течение апреля, рассказали «Известиям» в комитете Госдумы по делам СНГ. В нижнюю палату поступило свыше 60 поправок , среди них — лишение приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ и отмена требования об обязательном согласии родителя-иностранца на получение его ребенком российского гражданства. Полный список поправок парламентарии обсудят уже на ближайшем заседании комитета.

Режим ожидания

Владимир Путин 29 декабря 2021-го внес в Госдуму законопроект «О гражданстве РФ». Главной новацией стало изменение условий его приобретения и прекращения. Так, президент предлагал ослабить требования для получения гражданства более чем 20 категориям иностранцев : в частности, соотечественникам, живущим за рубежом, близким родственникам россиян, гражданам бывшего СССР и их детям. При этом расширялся и перечень поводов, по которым предполагается его лишение — наряду с терроризмом речь шла о тяжких преступлениях против государства, а также в сфере оборота наркотиков и психотропных веществ.

Изначально инициатива разрабатывалась для соответствия внесенных изменений в Конституцию РФ и «предоставления гражданства лицам, которые проживают в России, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества», отмечается в пояснительной записке к документу. Однако законопроект «залежался» в нижней палате почти на год после принятия в первом чтении, которое состоялось 5 апреля 2022-го.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Такое «подвешенное состояние» политики объясняли журналистам разными причинами : от необходимости принятия законов по линии СВО до большого количества поступивших в работу поправок. Сроки обсуждения также постоянно сдвигались: изначально второе чтение готовилось в течение трех месяцев, потом его переносили на осеннюю сессию 2022-го.

— Рассмотрение законопроекта «О гражданстве» во втором чтении возможно до конца весенней сессии . Сейчас он продолжает оставаться в положении принятого в первом. Ко второму внесено свыше 60 поправок . Но какие изменения будут приняты, в настоящий момент сказать нельзя, — пояснил в беседе с «Известиями» первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин.

В новую версию проекта закона, скорее всего, войдет предложение о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ , которое поступило в Госдуму в ноябре прошлого года, сообщил он. Кроме того, решается вопрос о том, чтобы отменить требование о согласии иностранца на получение российского гражданства его ребенком , появившимся на свет в смешанном браке, если семья живет за рубежом, добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Справка «Известий» Изначальная версия законопроекта предлагала выдавать гражданство по упрощенной схеме более чем 20 категориям лиц: без процедуры признания их носителями русского языка. В частности, речь идет о бывших соотечественниках: — гражданах бывшего СССР и их детях, — участниках госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, — людях, близкие родственники которых — граждане РФ и живут в России, — иностранцах, чьи родственники по прямой восходящей линии постоянно проживали на территории Российской империи или СССР в пределах государственной границы РФ, — лицах, родившихся на территории РФ (РСФСР) до 6 февраля 1992 года, — военнослужащих, которые принесли присягу на верность СССР или РФ и проходили по состоянию на 6 февраля 1992 года службу в воинских частях, находившихся под юрисдикцией РФ и располагавшихся на территориях других государств. Законопроектом также вводится институт прекращения гражданства вместо отмены решений о приеме в гражданство РФ.

Назревший закон

Полный список поправок депутаты рассмотрят уже на ближайшем заседании , добавил первый зампредседателя комитета по делам СНГ Казбек Тайсаев. «Достаточно много поправок было внесено. Действительно, в ближайшее время будем рассматривать, очень надеемся за время весенней сессии принять этот законопроект . Он очень актуальный, нужный. Поэтому, я думаю, что месяц-два — это март, апрель, и мы примем», — сказал «Известиям» Казбек Тайсаев.

По словам члена комиссии Общественный палаты по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Александра Терновцова, такой годовой перерыв в рассмотрении документа в первую очередь, связан с присоединением к составу России четырех новых территорий — Луганский и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. На сроки повлияло и начало специальной военной операции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— П ринятие закона назрело давно. Он позволит максимальному количеству наших соотечественников, которые проживают за рубежом и имеют намерение вернуться на родину, в упрощенном порядке получить гражданство России . Именно на это нацелена инициатива Владимира Путина. Однако пока всё еще идут разные споры между сторонниками и противниками, о чем свидетельствуют затянувшиеся обсуждения первоначальной редакции: кто-то выступает за сужение перечня лиц, которым предлагается упрощенное гражданство, кто-то — за его расширение, — сказал «Известиям» член комиссии ОП РФ.

Если в окончательной версии законопроекта отразят новые поводы для лишения приобретенного гражданства, то они станут исключительной мерой и будут приниматься редко , считает общественник. Кандидат юридических наук Александр Зорин отметил, что власти РФ действительно нечасто прибегают к такому инструменту — с начала 2020 года по май 2021-го российского паспорта лишились всего 280 человек.

— Этот закон обсуждается сегодня, потому что много граждан Украины стали гражданами России, и среди них есть те, кто не разделяет наши конституционные российские ценности . Кто-то и вовсе мог быть внедрен. К границе тогда подъезжали наши патрульные миграционные службы, очень просто всё это оформлялось. Десятками тысяч выдавались паспорта. Необходимо в этом случае иметь как упрощенный механизм вступления в гражданство, так и новый механизм отмены этих решений, — сказал Александр Зорин.