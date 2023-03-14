Паспортная данность: закон «О гражданстве» рассмотрят во втором чтении весной
Законопроект «О гражданстве», внесенный в декабре 2021 года Владимиром Путиным, рассмотрят во втором чтении в весеннюю сессию. Это произойдет в конце марта или в течение апреля, рассказали «Известиям» в комитете Госдумы по делам СНГ. В нижнюю палату поступило свыше 60 поправок, среди них — лишение приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ и отмена требования об обязательном согласии родителя-иностранца на получение его ребенком российского гражданства. Полный список поправок парламентарии обсудят уже на ближайшем заседании комитета.
Режим ожидания
Владимир Путин 29 декабря 2021-го внес в Госдуму законопроект «О гражданстве РФ». Главной новацией стало изменение условий его приобретения и прекращения. Так, президент предлагал ослабить требования для получения гражданства более чем 20 категориям иностранцев: в частности, соотечественникам, живущим за рубежом, близким родственникам россиян, гражданам бывшего СССР и их детям. При этом расширялся и перечень поводов, по которым предполагается его лишение — наряду с терроризмом речь шла о тяжких преступлениях против государства, а также в сфере оборота наркотиков и психотропных веществ.
Изначально инициатива разрабатывалась для соответствия внесенных изменений в Конституцию РФ и «предоставления гражданства лицам, которые проживают в России, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества», отмечается в пояснительной записке к документу. Однако законопроект «залежался» в нижней палате почти на год после принятия в первом чтении, которое состоялось 5 апреля 2022-го.
Такое «подвешенное состояние» политики объясняли журналистам разными причинами: от необходимости принятия законов по линии СВО до большого количества поступивших в работу поправок. Сроки обсуждения также постоянно сдвигались: изначально второе чтение готовилось в течение трех месяцев, потом его переносили на осеннюю сессию 2022-го.
— Рассмотрение законопроекта «О гражданстве» во втором чтении возможно до конца весенней сессии. Сейчас он продолжает оставаться в положении принятого в первом. Ко второму внесено свыше 60 поправок. Но какие изменения будут приняты, в настоящий момент сказать нельзя, — пояснил в беседе с «Известиями» первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин.
В новую версию проекта закона, скорее всего, войдет предложение о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ, которое поступило в Госдуму в ноябре прошлого года, сообщил он. Кроме того, решается вопрос о том, чтобы отменить требование о согласии иностранца на получение российского гражданства его ребенком, появившимся на свет в смешанном браке, если семья живет за рубежом, добавил он.
Назревший закон
Полный список поправок депутаты рассмотрят уже на ближайшем заседании, добавил первый зампредседателя комитета по делам СНГ Казбек Тайсаев. «Достаточно много поправок было внесено. Действительно, в ближайшее время будем рассматривать, очень надеемся за время весенней сессии принять этот законопроект. Он очень актуальный, нужный. Поэтому, я думаю, что месяц-два — это март, апрель, и мы примем», — сказал «Известиям» Казбек Тайсаев.
По словам члена комиссии Общественный палаты по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Александра Терновцова, такой годовой перерыв в рассмотрении документа в первую очередь, связан с присоединением к составу России четырех новых территорий — Луганский и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. На сроки повлияло и начало специальной военной операции.
— Принятие закона назрело давно. Он позволит максимальному количеству наших соотечественников, которые проживают за рубежом и имеют намерение вернуться на родину, в упрощенном порядке получить гражданство России. Именно на это нацелена инициатива Владимира Путина. Однако пока всё еще идут разные споры между сторонниками и противниками, о чем свидетельствуют затянувшиеся обсуждения первоначальной редакции: кто-то выступает за сужение перечня лиц, которым предлагается упрощенное гражданство, кто-то — за его расширение, — сказал «Известиям» член комиссии ОП РФ.
Если в окончательной версии законопроекта отразят новые поводы для лишения приобретенного гражданства, то они станут исключительной мерой и будут приниматься редко, считает общественник. Кандидат юридических наук Александр Зорин отметил, что власти РФ действительно нечасто прибегают к такому инструменту — с начала 2020 года по май 2021-го российского паспорта лишились всего 280 человек.
— Этот закон обсуждается сегодня, потому что много граждан Украины стали гражданами России, и среди них есть те, кто не разделяет наши конституционные российские ценности. Кто-то и вовсе мог быть внедрен. К границе тогда подъезжали наши патрульные миграционные службы, очень просто всё это оформлялось. Десятками тысяч выдавались паспорта. Необходимо в этом случае иметь как упрощенный механизм вступления в гражданство, так и новый механизм отмены этих решений, — сказал Александр Зорин.
Юрист резюмировал: сегодня лишение может коснуться исключительно лиц с приобретенным гражданством на основании подачи заведомо ложных сведений при вступлении, а также в случае отказа принести присягу и при обозначенных законом преступлениях вроде терроризма и экстремизма. Лишение гражданства РФ «по праву крови» невозможно согласно Конституции, резюмировал эксперт.