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Француз Боке попросил российское гражданство ради безопасности дочери

Француз Боке объяснил, что попросил российское гражданство ради безопасности дочери
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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Французский волонтер, бывший военный Адриан Боке попросил политическое убежище в РФ и российское гражданство из-за опасений за жизнь дочери на родине. Об этом он рассказал «Известиям» 18 января.

«Кроме России, мне больше нигде не остаться в безопасности. К тому же я полностью разделяю ценности этой страны. Битва с нацистами — это одна из основных. Моя страна дает нацистам оружие, а я предпочитаю драться с ними», — заявил он.

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Боке рассказал, как в сентябре пережил нападение в Стамбуле, после чего решил подать заявление на гражданство России.

«Это были агенты Службы безопасности Украины, и для меня это означало, что все границы пройдены. В июле меня арестовывали, пытали французские силовики, то есть там я не мог оставаться в безопасности, в конечном итоге там я бы закончил свою жизнь за решеткой», — рассказал журналист.

Боке подчеркнул, что заботится о безопасности своей дочери, которая остается во Франции.

«Ей десять лет, и мы прячем ее сейчас, чтобы ее не убили, но когда мне дадут гражданство, я смогу ввезти ее в страну», — надеется бывший военный.

Ранее, 16 января, в МВД РФ заявили, что готовы рассмотреть вопрос об урегулировании правового положения Боке, если он подаст соответствующее заявление. Ему уже были направлены разъяснения о порядке обращения с ходатайствами о предоставлении политического убежища и признании беженцем, а также с заявлением о предоставлении временного убежища в России.

Боке стал первым западным волонтером, кто публично заявил о провокации украинских боевиков в Буче. В мае 2022 года после посещения Донбасса он также заявил, что украинские войска совершают военные преступления в отношении мирных граждан и пленных российских солдат.

В начале сентября журналист сообщил, что украинские власти причастны к геноциду в Донбассе и химической атаке в Донецке. Боке также отмечал, что по возвращении домой он был удивлен тем, как местные власти и СМИ трактуют события на Украине.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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