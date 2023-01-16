Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинский генерал рассказал о последствиях для ВСУ в случае потери Артемовска
Мир
Джонсон напишет книгу о пребывании на посту премьера Великобритании
Мир
В МИД РФ заявили о переносе переговоров Лаврова с иранским коллегой
Мир
На Бали автомобиль с российскими туристами упал в овраг с высоты 25 м
Мир
Россия поставила по «Силе Сибири» в КНР рекордные 15,5 млрд куб. м газа
Армия
Российский Су-27 сопроводил над Балтикой патрульный самолет ВМС Германии
Мир
В Финляндии назвали неактуальным возобновление импорта электроэнергии из РФ
Мир
На Украине раскрыли схему масштабного хищения продуктов для ВСУ
Экономика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $84,5 за баррель
Мир
Захарова ответила обрадовавшемуся российским санкциям главе МИД Британии
Мир
Военным ВСУ в Артемовске передали десятки терминалов Starlink
Общество
Двух боевиков приговорили к 14 годам колонии за нападение на Дагестан в 1999 году
Сюжет:

МВД готово урегулировать правовое положение журналиста Боке в России

МВД готово рассмотреть вопрос о правовом положении французского журналиста Адриана Боке, попросившего убежище в России
0
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МВД готово рассмотреть вопрос об урегулировании правового положения французского журналиста Адриана Боке, попросившего убежище в России, если он подаст соответствующее заявление. Об этом в понедельник, 16 января, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Ищет милиция: две эмиграции и одно воскрешение Аркадия Бабченко*
МВД объявило в розыск одиозного журналиста, признанного в России экстремистом

«Для этого он должен обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту пребывания», — приводит ее слова пресс-служба МВД.

Как отметила Волк, в декабре журналисту уже были направлены разъяснения о порядке обращения с ходатайствами о предоставлении политического убежища и признании беженцем, а также с заявлением о предоставлении временного убежища в России.

Она добавила, что МВД примет решение после того, как Боке подаст прошение, с учетом информации о преследованиях журналиста за активную пророссийскую позицию.

Адриан Боке, посещавший Донбасс в качестве волонтера и военного эксперта по натовскому вооружению, обратился к российским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище в середине декабря 2022 года.

Боке стал первым западным волонтером, кто публично заявил о провокации украинских боевиков в Буче. В мае 2022 года после посещения Донбасса он также заявил, что украинские войска совершают военные преступления в отношении мирных граждан и пленных российских солдат.

В начале сентября журналист сообщил, что украинские власти причастны к геноциду в Донбассе и химической атаке в Донецке.

Боке также отмечал, что по возвращении домой он был удивлен тем, как местные власти и СМИ трактуют события на Украине.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023