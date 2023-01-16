МВД готово урегулировать правовое положение журналиста Боке в России

МВД готово рассмотреть вопрос об урегулировании правового положения французского журналиста Адриана Боке, попросившего убежище в России, если он подаст соответствующее заявление. Об этом в понедельник, 16 января, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Для этого он должен обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту пребывания», — приводит ее слова пресс-служба МВД.

Как отметила Волк, в декабре журналисту уже были направлены разъяснения о порядке обращения с ходатайствами о предоставлении политического убежища и признании беженцем, а также с заявлением о предоставлении временного убежища в России.

Она добавила, что МВД примет решение после того, как Боке подаст прошение, с учетом информации о преследованиях журналиста за активную пророссийскую позицию.

Адриан Боке, посещавший Донбасс в качестве волонтера и военного эксперта по натовскому вооружению, обратился к российским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище в середине декабря 2022 года.

Боке стал первым западным волонтером, кто публично заявил о провокации украинских боевиков в Буче. В мае 2022 года после посещения Донбасса он также заявил, что украинские войска совершают военные преступления в отношении мирных граждан и пленных российских солдат.

В начале сентября журналист сообщил, что украинские власти причастны к геноциду в Донбассе и химической атаке в Донецке.

Боке также отмечал, что по возвращении домой он был удивлен тем, как местные власти и СМИ трактуют события на Украине.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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