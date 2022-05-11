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Экс-военный из Франции рассказал о зверствах украинских боевиков

Экс-военный из Франции рассказал о преступлениях украинских боевиков над мирными жителями
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Украинские войска совершают военные преступления в отношении мирных граждан и пленных солдат российской армии. Об этом 11 мая заявил экс-военный, проходивший службу в стрелковых частях французской армии, Адриан Боке в эфире радиостанции SudRadio.

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Боке рассказал, что был свидетелем этих преступлений. Он находился на территории Украины на протяжении нескольких недель в рамках гуманитарной миссии.

«Там на месте я был свидетелем военных преступлений, я видел много военных преступлений, совершенных украинскими военными», — рассказал он.

Он рассказал, что находился буквально бок о бок с боевиками «Азова» (в отношении националистской группировки в РФ возбуждено несколько уголовных дел). Боке подчеркнул, что его шокировало наличие у «азовцев» отличительных знаков носят на форме, повторяющих эмблемы нацистских захватчиков.

Боке также отметил, что по возвращению домой был удивлен от того, что трактуют местные власти и СМИ по поводу событий на Украине. Он подчеркнул, что то, что он видел наяву, и что транслируют в новостных эфирах — сильно расходится.

Экс-военный также выразил недовольство поставками вооружений Украине странами Запада. По его мнению, это только увеличивает случаи военных преступлений, так как наличие бесплатного современного оружие «развязывает украинским националистам руки».

Ранее в этот же день в Минобороны РФ сообщили, что украинские боевики разместили в густонаселенных районах агломерации Краматорск-Славянск тяжелое вооружение и технику, жителей держат в подвалах.

6 мая французская независимая журналистка Анн-Лор Боннель предоставила на неформальном заседании Совета Безопасности (СБ) ООН свидетельства преступлений украинских националистов «Азов». Согласно показаниям очевидцев, члены «Азова» занимали дома мирных жителей, избивали их, не выпускали из домов. В частности, это утверждает один из жителей в интервью для СБ ООН.

Днем ранее украинские боевики, находящиеся на «Азовстали», предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и лекарства. В штабе операции по освобождению предприятия заявили, что боевики националистической группировки «Азов» предлагали совершить обмен 15 заложников на 1 т продуктов, а также на лекарства. При этом националисты подчеркнули, что отказываются выпускать жителей через гуманитарные коридоры и будут удерживать их для последующего обмена.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в тот же день охарактеризовал действия членов «Азова» как террористические. Он также добавил, что действия формирования националистов схожи с тактикой террористов в Сирии.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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