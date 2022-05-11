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Украинские боевики разместили тяжелое вооружение в густонаселенных районах

Минобороны: украинские боевики разместили тяжелое вооружение и технику в густонаселенных районах
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Фото: REUTERS/Jorge Silva
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В густонаселенных районах агломерации Краматорск-Славянск украинские боевики разместили тяжелое вооружение и технику, жителей держат в подвалах. Об этом сообщили в среду, 11 мая, в Минобороны России.

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Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что украинские войска создали укрепрайон в агломерации Краматорск-Славянск, как ранее в Мариуполе, здесь размещены тяжелое вооружение и техника, в домах оборудованы огневые точки, 90 тыс. мирных жителей заблокированы в качестве «живого щита».

Кроме того, подразделения ВСУ оборудовали единый укрепрайон общей площадью свыше 170 кв. км и создали необходимые запасы оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продовольствия и медикаментов.

«В густонаселенных районах боевики разместили тяжелое вооружение и технику, в домах оборудовали огневые точки, при этом местных жителей удерживают в подвалах под предлогом якобы обеспечения их безопасности, а на стены зданий нанесли надписи: «Внимание! Дети!», «Здесь дети! Не стрелять!»», — рассказал генерал.

По его словам, попытки мирного населения эвакуироваться в безопасные районы, как в сторону России, так и на подконтрольные киевским властям территории, боевиками нацбатов жестко пресекаются.

Начальник НЦУО отметил, что особый цинизм заключается в том, что «для достижения своих преступных целей киевский режим готов принести в жертву тысячи жизней собственных граждан, что полностью копирует методики, которые использовали нацисты во время Великой Отечественной войны при создании «городов-крепостей».

«Понимая реальную угрозу возникновения катастрофической гуманитарной ситуации со множеством пострадавших мирных граждан в городах Краматорск и Славянск, призываем мировое сообщество, Организацию Объединенных Наций, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации незамедлительно принять все меры для скорейшей безопасной эвакуации мирных жителей из этих городов, находящихся под контролем подразделений ВСУ», — заключил генерал.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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