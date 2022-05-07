Французская журналистка представила ООН свидетельства преступлений «Азова»

Французская независимая журналистка Анн-Лоре Боннель 6 мая предоставила на неформальном заседании Совета Безопасности (СБ) ООН свидетельства преступлений формирования украинских националистов «Азов» (в отношении группировки в РФ возбуждено несколько уголовных дел).

Согласно показаниям очевидцев, члены «Азова» занимали дома мирных жителей, избивали их, не выпускали из домов. В частности, это утверждает один из жителей в интервью для СБ ООН, отрывок которого приводит «РИА Новости».

«Я знаю точно, что людей из домов не выпускают, их бьют прикладами и заставляют их сидеть дома. Батальон «Азов» не позволяет ни пройти, ни поехать. Я лично знаю человека, которому просто не дали выйти», — сообщает свидетель событий.

5 мая украинские боевики, находящиеся на «Азовстали», предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и лекарства. В штабе операции по освобождению предприятия заявили, что боевики националистической группировки «Азов» предлагали совершить обмен 15 заложников на 1 т продуктов, а также на лекарства. При этом националисты подчеркнули, что отказываются выпускать жителей через гуманитарные коридоры и будут удерживать их для последующего обмена.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в тот же день охарактеризовал действия членов «Азова» как террористические. Он также добавил, что действия формирования националистов схожи с тактикой террористов в Сирии.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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