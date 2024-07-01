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Аналитики спрогнозировали курс рубля на июль

Веретенникова: в июле евро может торговаться в районе 91–96 рублей, доллар — 84–89
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В июле евро может торговаться в районе 91–96 рублей, доллар — 84–89 рублей, юань — 11,4–11,9 рубля, рассказала «Известиям» вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова.

«Последние несколько недель были отмечены укреплением рубля. Поддержку рублю оказало снижение импорта, с одной стороны, которое привело к снижению спроса на валюту: из-за ограничений в проведении платежей импортеры ограничены в возможности покупки товаров за рубежом. Также период налоговых выплат и нефтяные котировки способствовали сильному рублю. Существенных движений курса в июле не ожидается» — отметила она.

По словам аналитика, даже если в обозримой перспективе проблема оплаты импорта может решиться: рынок найдет способы проводить оплату и начнется реализация отложенного спроса, и нацвалюта начнет ослабевать, то правительство вряд ли будет бездействовать и сможет вновь ужесточить нормативы по продаже валютной выручки для экспортеров. Кроме того, ожидается, что ключевая ставка на ближайшем заседании совета директоров Центробанка РФ может быть повышена. Это в свою очередь может оказать поддержку рублю, добавила эксперт.

«Ожидания по курсу рубля к евро 91–96, доллару — 84–89 и юаню 11,4–11,9 в июле», — сказала Веретенникова.

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В свою очередь, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард уточнил, что за июнь рубль укрепился к доллару на 5,7%, к евро и юаню — на 6,9%.

«Санкции в адрес группы Московская биржа, которые вызвали приостановку биржевых торгов американскими и гонконгскими долларами, а также евро, стали для валютного рынка «черным лебедем». Если бы новый ограничительный пакет не включал этих мер, то вряд ли российскую валюту по итогам июня ждало бы укрепление, скорее слабая девальвация во всех трех валютных парах. С 28 мая и до приостановки биржевых торгов валютная пара USD/RUB колебалась в узком торговом диапазоне 88,23–90,42 [рублей за доллар], однако после анонсирования нового пакета санкций ситуация переменилась. Вторая половина месяца характеризовалась повышенной волатильностью и значительным укреплением рубля», — отметил эксперт.

Аналитик напомнил, что на фоне этого был снижен объем обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 80 до 60%. Дальнейший пересмотр норматива будет зависеть от ситуации на валютном рынке, сказал он, не исключив, что возможно еще одно снижение или его полная отмена.

«На мой взгляд, комфортный для российской экономики курс рубля к доллару США находится в диапазоне 90–92. Думаю, с помощью регуляторных решений его будут стараться привести в этот диапазон. В июле же на валютном рынке ожидаю повышенной волатильности и ослабления рубля во всех трех валютных парах. Не думаю, что за один месяц его получится привести к целевым значениям, но к концу лета вполне возможно», — заключил Мейнхард.

Ранее, 11 мая, сообщалось, что, согласно результатам консенсус-прогноза «Известий» на основе ответов экспертов, российская валюта к началу сентября может торговаться к американской в среднем в диапазоне 91,2–95,3 рубля. Поддержкой ему в том числе станут цены на нефть, жесткая политика Центробанка.

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