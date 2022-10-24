Несколько иностранных журналистов получили российское гражданство

Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство РФ нескольких журналистов. Документ опубликован 24 октября на официальном портале правовой информации.

Гражданство России присвоено ведущему RT Рори Суше, родившемуся в Великобритании, и гватемальскому документалисту Рохасу Кастильо Пабло Эстуардо. Также в указе упомянуты спортивные журналисты Мартин Альварес из Аргентины и Фабио Алейшо из Бразилии.

Всего в гражданство РФ приняты 37 иностранцев, а также их несовершеннолетние дети.

17 октября врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что с 20 октября в регионе откроются первые пункты приема документов для оформления российских паспортов. При этом он отметил, что прием документов на получение гражданства или ВНЖ РФ на территории ДНР для иностранцев пока не предусмотрен.

До этого, 30 сентября, депутат народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что выдача российских паспортов местным жителям должна завершиться в ближайшие месяцы. По ее словам, сроки получения паспортов усложняются только тем, что в ходе боевых действий многие потеряли оригиналы документов, которые необходимы для получения паспорта. Для этого были созданы общественные приемные и юридические консультации.

Ранее, 26 сентября, Путин предоставил российское гражданство Эдварду Сноудену. Он подал заявление на российское гражданство в начале ноября 2020 года. За несколько недель до этого он получил бессрочный вид на жительство в России.