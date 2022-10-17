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Первые пункты оформления российских паспортов откроются в ДНР с 20 сентября

Пушилин: первые пункты приема документов для оформления российских паспортов откроются в ДНР с 20 сентября
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С 20 сентября в Донецкой Народной Республике (ДНР) откроются первые пункты приема документов для оформления российских паспортов, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин во время прямого эфира в своем Telegram-канале.

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Он также сообщил, что прием документов на получение гражданства или ВНЖ РФ на территории ДНР для иностранцев пока не предусмотрен.

Ранее, 30 сентября, депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что выдача российских паспортов местным жителям должна завершиться в ближайшие месяцы. По ее словам, сроки получения паспортов усложняются только тем, что в ходе боевых действий многие потеряли оригиналы документов, которые необходимы для получения паспорта. Для этого были созданы общественные приемные и юридические консультации.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу воссоединения. Согласно закону, жители ДНР, Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

14 октября глава МИД России Сергей Лавров, заявил о том, что страны-участницы Содружества Независимых Государств (СНГ) признают расширение территориального состава РФ.

Тем временем на Украине разработали законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за получение российского паспорта или за призыв к совершению этого действия.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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