Адвокат заявил о получении Сноуденом бессрочного вида на жительство в России

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. Об этом завил «Интерфаксу» его адвокат Анатолий Кучерена в четверг, 22 октября.

«Сегодня миграционные службы РФ выдали Сноудену право на вид на жительство в России на бессрочной основе», — сказал Кучерена.

В июне 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы с информацией о всеобъемлющей слежке в 60 странах за более чем миллиардом человек правительствами 35 государств, о программах слежения за сотрудниками британских и американских спецслужб в интернете, а также слежке США за официальными лицами и гражданами по всему миру при помощи сетей связи. После этого он некоторое время скрывался и в итоге сбежал в Россию.

В августе того же года экс-сотрудник американских спецслужб получил временное убежище в России, а через год — трехлетний вид на жительство. В 2017 году вид на жительство продлили до 2020 года. Весной этого года он подал документы на продление вида на жительство еще на три года.

США Сноудена обвиняют в нарушении двух статей закона о шпионаже, по каждому из которой ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

В середине августа президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность помилования Сноудена. В начале того же месяца американский лидер уже говорил, что «может рассмотреть» дело бывшего разведчика. По словам политика, многие американцы на стороне Сноудена.

Кучерена выразил мнение, что преследования в отношении экс-сотрудника американских спецслужб должны быть прекращены.