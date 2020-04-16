Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России еще на три года. Об этом в четверг, 16 апреля, рассказал его адвокат Анатолий Кучерена.

«Да, на днях мы подали документы на продление вида на жительство еще на три года. Надеемся, что решение будет принято положительное», — приводит ТАСС слова Кучерены.

Он отметил, что вопрос о получении российского гражданства на данный момент не обсуждался.

О своем желании продлить вид на жительство в России Сноуден заявил в начале февраля. Именно тогда его адвокат начал готовить все необходимые документы в миграционную службу МВД России и заверил, что его клиент не намерен уезжать из страны и продолжает работать.

Вместе с тем в ноябре прошлого года Сноуден назвал ссылкой пребывание в России и заявил, что уже никогда не сможет вернуться в Соединенные Штаты.

В июне 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы о программах слежки за людьми сотрудниками британских и американских спецслужб в интернете. После этого он был вынужден скрываться и в итоге сбежал в Россию.

В августе того же года он получил временное убежище в Российской Федерации, через год — трехлетний вид на жительство. В 2017 году вид на жительство продлили до 2020 года.

В администрации США неоднократно называли Сноудена предателем, который нанес ущерб национальной безопасности и заслуживает наказания.