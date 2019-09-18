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Кучерена подтвердил слова Сноудена о попытке ФСБ завербовать его

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Бывшего сотрудника агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена после прилета в Москву пыталась завербовать Федеральная служба безопасности (ФСБ) России. Об этом рассказал адвокат Анатолий Кучерена.

«Да, он при первой же встрече рассказывал мне об этом инциденте», — сообщил Кучерена РЕН ТВ. Сноуден отказался от сотрудничества как с ФБС, так и с любыми другими иностранными спецслужбами, подчеркнул адвокат.

Рассказ о попытке вербовки со стороны ФСБ содержится в мемуарах Сноудена, которые были опубликованы в нескольких странах в сентябре. В книге он также рассказал, как живет в Москве, не раскрывая свою личность. По словам бывшего сотрудника АНБ, вопреки опасениям его не узнают в общественном транспорте. Однако, когда он едет на такси, никогда не указывает точный адрес и выходит за несколько кварталов от нужного дома.

В 2013 году Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования властей США, он направил запросы на получение убежища более чем в 20 стран, в том числе в Россию.

В 2014 году он получил трехлетний вид на жительство в России, который позднее был продлен еще на три года.

В настоящий момент США обвиняют бывшего сотрудника АНБ в нарушении двух статей закона о шпионаже, по каждому из которых ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

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