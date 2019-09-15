Министр юстиции Франции поддержала предоставление убежища Сноудену
Министр юстиции Франции Николь Беллубе сочла целесообразным предоставление ее страной убежища бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену. Об этом она заявила в эфире телеканала Lci.
По мнению министра, Франция должна следовать своим «сильным принципам» в сфере миграции и предоставлять убежище тем, кто обращается с подобной просьбой. Те, кто преследуются на родине за свои действия по защите свободы, располагают правом на предоставление убежища во Франции, пояснила министр свою точку зрения.
«Я всегда настаиваю на этом и считаю, что это прекрасное положение конституции Французской Республики», — подчеркнула она в воскресенье, 15 сентября.
Ранее в воскресенье бывший сотрудник американской разведки Эдвард Сноуден сообщил, что хотел бы получить убежище во Франции. По его словам, он обратился с соответствующей просьбой к властям страны еще в 2013 году при президенте Франсуа Олланде.
В 2013 году Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы о программах слежки британских и американских спецслужб в интернете. После этого он бежал в Россию.
В августе того же года он получил временное убежище в России, через год — трехлетний вид на жительство. В 2017 году вид на жительство Сноудену продлили до 2020 года.