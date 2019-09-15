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Министр юстиции Франции поддержала предоставление убежища Сноудену

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Министр юстиции Франции Николь Беллубе сочла целесообразным предоставление ее страной убежища бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену. Об этом она заявила в эфире телеканала Lci.

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По мнению министра, Франция должна следовать своим «сильным принципам» в сфере миграции и предоставлять убежище тем, кто обращается с подобной просьбой. Те, кто преследуются на родине за свои действия по защите свободы, располагают правом на предоставление убежища во Франции, пояснила министр свою точку зрения.

«Я всегда настаиваю на этом и считаю, что это прекрасное положение конституции Французской Республики», — подчеркнула она в воскресенье, 15 сентября.

Ранее в воскресенье бывший сотрудник американской разведки Эдвард Сноуден сообщил, что хотел бы получить убежище во Франции. По его словам, он обратился с соответствующей просьбой к властям страны еще в 2013 году при президенте Франсуа Олланде.

В 2013 году Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы о программах слежки британских и американских спецслужб в интернете. После этого он бежал в Россию.

В августе того же года он получил временное убежище в России, через год — трехлетний вид на жительство. В 2017 году вид на жительство Сноудену продлили до 2020 года.

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