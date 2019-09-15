Сноуден рассказал о причинах публикации секретных данных

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в написанных им мемуарах рассказал о причинах, сподвигнувших его на публикацию секретных документов. Книга «Личное дело» поступит в продажу 17 сентября, передает «РИА Новости».

По словам автора, конституционная система работает в случае функционирования ее трех ветвей, а когда они перестают быть координированными, то возникает «культура безнаказанности».

«Я понял, что был ненормальным, воображая, что Верховный суд, или конгресс, или президент [США Барак] Обама, дистанцирующийся от администрации Джорджа Буша – младшего, когда-либо привлекут к ответу разведсообщество — за что бы то ни было», — пояснил свои действия бывший разведчик.

«Пришло время принять тот факт, что разведсообщество ставит себя выше закона, а учитывая, насколько разрушена система, оно право в этом», — добавил Сноуден.

«Разведсообщество поняло правила нашей системы лучше, чем люди, создавшие ее, и использовало это знание в своих целях. Они «хакнули» конституцию», — отметил Сноуден.

Поэтому адекватным ответом на действия подобного масштаба было обнародование секретных программ, отметил экс-сотрудник американских спецслужб.

В июне 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы о программах слежки британских и американских спецслужб в интернете. После этого он бежал в РФ. В августе того же года он получил временное убежище в России, через год — трехлетний вид на жительство. В 2017 году вид на жительство продлили до 2020 года.

13 сентября Сноуден, получивший убежище в России, рассказал также, что мог бы вернуться в Соединенные Штаты лишь в том случае, если бы надеялся на объективное рассмотрение его дела.