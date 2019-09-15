Сноуден заявил о желании получить убежище во Франции

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден сообщил, что хотел бы получить убежище во Франции.

По его словам, он обратился с соответствующей просьбой еще в 2013 году при президенте Франсуа Олланде, передает «Газета.ру».

«Конечно, я очень бы хотел, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон предоставил мне право на убежище», — сказал Сноуден радиостанции France Inter.

Бывший сотрудник спецслужб США при этом отметил, что «самое печальное» в его истории то, что единственное место, где он может говорить свободно — это не Европа, а Россия.

Ранее Сноуден рассказал, что два года назад тайно женился на своей давней подруге Линдсей Миллс в московском ЗАГСе. Сноуден встречался с Миллс с 2009 года.

Впоследствии она переехала к нему в Россию, что стало известно в 2014 году. Американец признался, что когда открыл ей дверь своей московской квартиры, был готов получить пощечину за то, что покинул ее без объяснения причин.

В июне 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы о программах слежки британских и американских спецслужб в интернете.

После этого он бежал в РФ. В августе того же года он получил временное убежище в России, через год — трехлетний вид на жительство. В 2017 году вид на жительство продлили до 2020 года.

13 сентября Сноуден рассказал также, что мог бы вернуться в Соединенные Штаты лишь в том случае, если бы надеялся на объективное рассмотрение его дела.