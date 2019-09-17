Кучерена рассказал подробности тайной свадьбы Сноудена

Адвокат бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена в России Анатолий Кучерена подтвердил во вторник, 17 сентября, факт бракосочетания своего подопечного. Церемония прошла несколько лет назад в одном из московских ЗАГСов, молодоженам пришлось отстоять очередь вместе с другими брачующимися, рассказал он.

Юрист при этом не стал вдаваться в подробности. «Конечно, родители присутствовали. Церемония проходила в Москве в порядке общей очереди. Гостей было достаточно — родственники, друзья», — заявил Кучерена в эфире НСН. Адвокат добавил, что регистрация состоялась на русском языке.

13 сентября The Guardian опубликовала выдержки из интервью со Сноуденом в преддверии выхода его книги «Личное дело». В нем говорится о том, что два года назад он тайно женился в России на своей давней подруге Линдсей Миллс.

Сноуден встречался с Миллс с 2009 года. В 2014 году стало известно, что она переехала к нему в Россию. Пара поженилась в 2017 году.

В июне 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы о программах слежки британских и американских спецслужб в интернете. После этого он бежал в РФ. В августе того же года он получил временное убежище в России, через год — трехлетний вид на жительство. В 2017 году вид на жительство продлили до 2020 года.

13 сентября Сноуден, получивший убежище в России, рассказал также, что мог бы вернуться в Соединенные Штаты лишь в том случае, если бы надеялся на объективное рассмотрение его дела.