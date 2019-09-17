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Сноуден рассказал о стремлении Трампа нравиться людям

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Фото: ТАСС/Павел Смертин
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Президент США Дональд Трамп стремится понравиться людям, но ведет себя агрессивно, что вызывает противоположный эффект. Об этом заявил бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший убежище в России.

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«Трамп поражает меня скорее, как человек, который никогда не ведал любви, за которую ему не пришлось бы платить», — цитирует его ТАСС.

Сноуден также заметил, что Трамп, рассчитывая завоевать симпатию людей, облекает свои слова в агрессивную и обидную форму.

В 2013 году Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования властей США, он направил запросы на получение убежища более чем в 20 стран, в том числе в Россию. В 2014 году он получил трехлетний вид на жительство в России, который позднее был продлен еще на три года.

14 сентября Сноуден заявил, что хотел бы получить убежище во Франции. По его словам, он обратился с соответствующей просьбой еще в 2013 году при президенте Франсуа Олланде.

В администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем, который не заслуживает прощения, так как он нанес ущерб национальной безопасности.

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