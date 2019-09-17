Сноуден рассказал о стремлении Трампа нравиться людям

Президент США Дональд Трамп стремится понравиться людям, но ведет себя агрессивно, что вызывает противоположный эффект. Об этом заявил бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший убежище в России.

«Трамп поражает меня скорее, как человек, который никогда не ведал любви, за которую ему не пришлось бы платить», — цитирует его ТАСС.

Сноуден также заметил, что Трамп, рассчитывая завоевать симпатию людей, облекает свои слова в агрессивную и обидную форму.

В 2013 году Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования властей США, он направил запросы на получение убежища более чем в 20 стран, в том числе в Россию. В 2014 году он получил трехлетний вид на жительство в России, который позднее был продлен еще на три года.

14 сентября Сноуден заявил, что хотел бы получить убежище во Франции. По его словам, он обратился с соответствующей просьбой еще в 2013 году при президенте Франсуа Олланде.

В администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем, который не заслуживает прощения, так как он нанес ущерб национальной безопасности.