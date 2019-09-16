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Сноуден предупредил чиновников о ненадежности WhatsApp и Telegram

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Фото: ТАСС/DPA/Fabian Sommer
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Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден призвал чиновников не пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram. Об этом он рассказал в понедельник, 16 сентября, в интервью французской радиостанции France Inter.

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«Любое из этих двух приложений лучше, чем SMS или телефоны без кодирования, однако обе системы несут большой риск», — рассказал Сноуден.

Он напомнил, что владельцем WhatsApp является компания Facebook, которая «слой за слоем» стирает разные уровни защиты. Вместо этого Сноуден посоветовал использовать Signal Messenger или приложение Wire. По словам экс-сотрудника АНБ, они бесплатны и при этом более безопасны.

«Использовать WhatsApp или Telegram стоит только в случае, если у вас нет альтернатив», — добавил он.

В апреле 2018 года Таганский суд Москвы принял решение о блокировке мессенджера Telegram. Ранее Роскомнадзор обвинил руководство компании в отказе предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей, необходимой для выявления готовящихся терактов.

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