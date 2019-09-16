Адвокат объяснил желание Сноудена покинуть Россию

Желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать во Францию или Германию не говорит о том, что ему плохо в России.

Как заявил «Интерфаксу» в воскресенье, 15 сентября, адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы американца, «он человек мира, поэтому он хочет путешествовать, ему хочется разнообразия».

Он подчеркнул, что «мы живем в правовом государстве, и не может быть никакой речи о каких-либо препятствиях для этого».

«Я не вижу ничего плохого в том, что он желает получить вид на жительство или гражданство в какой-то другой стране. Это не означает, что он не любит нашу страну», — сказал Кучерена.

При этом адвокат указал, что в России Сноудена «всё устраивает, он никогда не высказывал недовольство чем-либо», а «наоборот, благодарен нашей стране, что она его приняла».

В то же время он считает, бывший агент ЦРУ находится в России в большей безопасности, нежели в другой стране, так как «ни одно государство не будет заниматься вопросами его безопасности».

Кучерена напомнил, что многие страны под давлением США выдают тех или иных лиц, которых преследуют и забирают из других стран американские власти.

14 сентября Сноуден заявил, что хотел бы получить убежище во Франции. По его словам, он обратился с соответствующей просьбой еще в 2013 году при президенте Франсуа Олланде.

В июне 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы о программах слежки британских и американских спецслужб в интернете.

После этого он бежал в РФ. В августе того же года он получил временное убежище в России, через год — трехлетний вид на жительство. В 2017 году вид на жительство продлили до 2020 года.

13 сентября Сноуден рассказал также, что мог бы вернуться в Соединенные Штаты лишь в том случае, если бы надеялся на объективное рассмотрение его дела.