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Сноуден представил свою автобиографию берлинской публике

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Фото: TASS/Zuma
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В ходе видеомоста из России экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден представил берлинской публике свою автобиографическую книгу Permanent Record: Meine Geschichte («Постоянная запись: моя история»). Об этом сообщило «РИА Новости» в среду, 18 сентября.

«Я живу в изгнании шесть лет, вижу свою семью примерно раз в год, но считаю, что мне еще повезло», — цитирует Сноудена агентство.

По его мнению, Россия, предоставившая ему убежище, является единственной в Европе страной, которая проводит независимую внешнюю политику и способна поддержать информаторов, говорящих о злоупотреблениях в системе власти США.

В 2013 году Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования властей США, он направил запросы на получение убежища более чем в 20 стран, в том числе в Россию.

В 2014 году он получил трехлетний вид на жительство в России, который позднее был продлен еще на три года.

В настоящий момент США обвиняют бывшего агента АНБ в нарушении двух статей закона о шпионаже, по каждому из которых ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

17 сентября стало известно, что власти США подали иск против Сноудена из-за его мемуаров.

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