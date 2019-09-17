Сноуден рассказал о выборе между конституцией и сохранением госсекретов

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший убежище в России, признал, что ему пришлось выбирать между сохранением государственных секретов и приверженностью конституционным принципам. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает ТАСС.

«Я давал клятву не ЦРУ и не правительству США, а давал клятву соблюдать конституцию США. В этом и состоит основной конфликт: соблюдать ли подписку о неразглашении секретной информации, когда правительство нарушает конституцию», — отметил он в ходе телеконференции по случаю выхода в свет его мемуаров Permanent Record («Личное дело»).

В своей книге Сноуден рассказал, как он живет в Москве, не раскрывая свою личность. По словам бывшего сотрудника АНБ, вопреки его опасениям, его не узнают в общественном транспорте. Но, пользуясь такси, спецагент никогда не указывает точный адрес, а выходит за несколько кварталов до нужного дома.

В июне 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы о программах слежки британских и американских спецслужб в интернете. После этого он бежал в РФ. В августе того же года он получил временное убежище в России, через год — трехлетний вид на жительство. В 2017 году вид на жительство продлили до 2020 года.

13 сентября Сноуден рассказал, что мог бы вернуться в Соединенные Штаты лишь в том случае, если бы надеялся на объективное рассмотрение его дела. В настоящий момент США обвиняют бывшего агента АНБ в нарушении двух статей закона о шпионаже, по каждой из которых ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

В администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем, который не заслуживает прощения, так как он нанес ущерб национальной безопасности.