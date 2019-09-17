Власти США подали иск против Сноудена из-за его мемуаров

Власти США подали иск в суд против получившего убежище в России бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена, который, по их мнению, нарушил договоренности о неразглашении, опубликовав свои мемуары. Об этом во вторник, 17 сентября, пишет USA Today.

«Эдвард Сноуден нарушил обязательства перед Соединенными Штатами, которые он взял на себя, когда подписал соглашения в рамках работы в ЦРУ и в качестве сотрудника АНБ», — говорится в заявлении помощника генерального прокурора Джоди Ханта.

Ранее во вторник стало известно, что Сноуден рассказал в своей книге Permanent Record («Личное дело»), которая поступает в продажу 17 сентября, о том, как он живет в Москве, не раскрывая свою личность. По его словам, периодически он сбривает бороду или надевает другие очки, а также шарф и шапку.

По словам бывшего сотрудника АНБ, вопреки его опасениям, его не узнают в общественном транспорте. Но, пользуясь такси, спецагент никогда не указывает точный адрес, а выходит за несколько кварталов до нужного дома.

Кроме того, он признал, что для публикации мемуаров ему пришлось выбирать между сохранением государственных секретов и приверженностью конституционным принципам.

В июне 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы о программах слежки британских и американских спецслужб в интернете. После этого он бежал в РФ. В августе того же года он получил временное убежище в России, через год — трехлетний вид на жительство. В 2017 году вид на жительство продлили до 2020 года.

13 сентября Сноуден рассказал, что мог бы вернуться в Соединенные Штаты лишь в том случае, если бы надеялся на объективное рассмотрение его дела. В настоящий момент США обвиняют бывшего агента АНБ в нарушении двух статей закона о шпионаже, по каждой из которых ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

В администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем, который не заслуживает прощения, так как он нанес ущерб национальной безопасности.