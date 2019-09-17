Эдвард Сноуден рассказал в мемуарах о маскировке в России

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший убежище в России, рассказал в своей книге Permanent Record («Личное дело»), которая поступает в продажу 17 сентября, о том, как он живет в Москве, не раскрывая свою личность. Об этом во вторник сообщает ТАСС.

Как пишет Сноуден, периодически он сбривает бороду или надевает другие очки.

«Мне никогда не нравились холода, но потом я понял, что шапка и шарф — самый простой и самый неприметный в мире способ сохранить анонимность», — сообщил он.

По словам бывшего сотрудника АНБ, вопреки его опасениям, его не узнают в общественном транспорте. Но, пользуясь такси, спецагент никогда не указывает точный адрес, а выходит за несколько кварталов до нужного дома.

При этом американец признается, что методы маскировки не всегда срабатывают. Во время его посещения Третьяковской галереи к нему подошла девушка-туристка из Германии с просьбой сделать селфи, поделился Сноуден. По его словам, он без колебаний согласился, сам не понимая, почему.

В июне 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы о программах слежки британских и американских спецслужб в интернете. После этого он бежал в РФ. В августе того же года он получил временное убежище в России, через год — трехлетний вид на жительство. В 2017 году вид на жительство продлили до 2020 года.

13 сентября Сноуден рассказал, что мог бы вернуться в Соединенные Штаты лишь в том случае, если бы надеялся на объективное рассмотрение его дела. В настоящий момент США обвиняют бывшего агента АНБ в нарушении двух статей закона о шпионаже, по каждой из которых ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

В администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем, который не заслуживает прощения, так как он нанес ущерб национальной безопасности.