Суд установил право США на получение доходов с продаж книги Сноудена

Суд в штате Виргиния вынес решение о праве правительства США на получение средств, полученных от продажи книги бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена «Постоянная запись» (Permanent Record). Об этом 18 декабря сообщило издание Washington Post.

Истцом выступило министерство юстиции США. Оно заявило, что книга была опубликована в нарушении обязательства «о неразглашении». Правительство намерено собрать все доходы от книги, заявляли в минюсте. При этом гражданский иск минюста США против Сноудена был подан отдельно от уголовного дела о раскрытии бывшим сотрудником АНБ секретных данных.

Суд, вынесший решение, отметил, что «понятие соглашений о неразглашении однозначно». Представители Сноудена намерены обжаловать судебный вердикт.

В 2013 году Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Он направил запросы на получение убежища более чем в 20 стран, в том числе в Россию.

В 2014 году он получил трехлетний вид на жительство в России, который позднее был продлен еще на три года.

В США обвиняют бывшего агента АНБ в нарушении двух статей закона о шпионаже, по каждому из которых ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

В сентябре Сноуден представил в Берлине свою автобиографическую книгу Permanent Record: Meine Geschichte. За день до этого стало известно, что власти США подали иск против Сноудена из-за его мемуаров.