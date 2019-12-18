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Суд установил право США на получение доходов с продаж книги Сноудена

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Фото: Global Look Press/Jörg Carstensen
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Суд в штате Виргиния вынес решение о праве правительства США на получение средств, полученных от продажи книги бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена «Постоянная запись» (Permanent Record). Об этом 18 декабря сообщило издание Washington Post.

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Истцом выступило министерство юстиции США. Оно заявило, что книга была опубликована в нарушении обязательства «о неразглашении». Правительство намерено собрать все доходы от книги, заявляли в минюсте. При этом гражданский иск минюста США против Сноудена был подан отдельно от уголовного дела о раскрытии бывшим сотрудником АНБ секретных данных.

Суд, вынесший решение, отметил, что «понятие соглашений о неразглашении однозначно». Представители Сноудена намерены обжаловать судебный вердикт.

В 2013 году Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Он направил запросы на получение убежища более чем в 20 стран, в том числе в Россию.

В 2014 году он получил трехлетний вид на жительство в России, который позднее был продлен еще на три года.

В США обвиняют бывшего агента АНБ в нарушении двух статей закона о шпионаже, по каждому из которых ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

В сентябре Сноуден представил в Берлине свою автобиографическую книгу Permanent Record: Meine Geschichte. За день до этого стало известно, что власти США подали иск против Сноудена из-за его мемуаров.

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