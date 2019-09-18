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Экс-генерал ФСБ исключил попытку вербовки Сноудена контрразведкой

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Фото: Global Look Press/Jörg Carstensen
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России не была заинтересована в вербовке бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена по его прилете в Россию. Об этом заявил в среду, 18 сентября, член совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов. Он назвал заявление адвоката Анатолия Кучерены об этом ерундой.

«Когда приехал Сноуден, думаю, наши ребята его внимательно посмотрели. И они поняли, что толку от него как от козла молока», — приводит слова генерал-майора ФСБ в запасе телеканал «360».

По словам Михайлова, Сноуден сразу же отдал все имевшиеся у него данные, но у него уже не было доступа к сведениям, действительно представлявшим какой-либо оперативный интерес.

«Он был интересен общественности, которая «с удивлением» узнала, что АНБ контролирует почти всё и всех. Мы это знали и без него. Более того, мы знали больше, чем он», — сказал генерал-майор ФСБ в запасе.

Михайлов добавил, что вербуют людей, которые находятся в тени. Он подчеркнул, что Сноудену не поступало никаких предложений от российской контрразведки, иначе бы ситуация развивалась иначе.

«Если бы такое предложение от нашей контрразведки было и он отказался, то его бы вышвырнули из России через 15 минут», — заключил он.

При этом полковник ФСБ в отставке Владимир Луценко назвал естественным, если российские спецслужбы попытались завербовать Сноудена.

«Если сотрудник спецслужб получает в свое распоряжение представителя ЦРУ, который загнан в угол, гнобит свое правительство и ему грозит электрический стул, — а почему бы не предложить ему поработать на наши спецслужбы, которые ничего плохого ему не сделали», — заявил он в эфире НСН.

Ранее в этот же день адвокат Анатолий Кучерена рассказал, что после прилета в Москву Сноудена пыталась завербовать Федеральная служба безопасности России. Однако он отказался от сотрудничества как с ФСБ, так и с любыми другими иностранными спецслужбами.

В 2013 году Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования властей США, он направил запросы на получение убежища более чем в 20 стран, в том числе в Россию.

В 2014 году он получил трехлетний вид на жительство в России, который позднее был продлен еще на три года.

В настоящий момент США обвиняют бывшего сотрудника АНБ в нарушении двух статей закона о шпионаже, по каждому из которых ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

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