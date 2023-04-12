Реклама
Прямой эфир
Общество
МЧС сообщило о приостановке работы Керченской паромной переправы из-за тумана
Армия
В ЛНР сообщили о переброске до 2 тыс. боевиков ВСУ на купянское направление
Экономика
«ИКС Холдинг» подвел итоги финансового года
Мир
Крупный лесной пожар вспыхнул на северо-востоке США
Мир
В США обнаружили тела барабанщика группы Lotus и его сына
Мир
В США заподозрили СБУ в попытке подрыва российского А-50 в Белоруссии
Общество
МВД начнет проверки отказавшихся от гражданства Украины россиян
Авто
Городские кроссоверы «Москвич 3» появились в такси
Мир
ВСУ обвинили в перевозке оружия в машинах с эмблемой Красного Креста
Мир
США уличили Венгрию в антиамериканской риторике
Мир
В МИД РФ назвали лицемерными заявления ЕС о миротворчестве на Украине
Мир
МИД РФ заявил об угрозе авиасообщению в мире из-за поставок ПЗРК Киеву
Наука и техника
Работы по созданию Российской орбитальной станции начнут в 2024 году

МВД начнет проверки отказавшихся от гражданства Украины россиян

0
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МВД России сможет проводить проверки в отношении лиц, которые после отказа от паспорта Украины продолжают пользоваться правами гражданина этой страны. Об этом 12 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на проект указа президента РФ.

Отмечается, что основанием для проверки станут нарушения, выявленные сотрудниками МВД и госорганами. При этом срок проведения проверки не должен быть больше трех месяцев.

Проверку будет проводить тот территориальный орган МВД, который принял заявку на выход из гражданства Украины.

В случае подтверждения нарушения ведомством выносится мотивированное заключение о несоблюдении гражданином РФ обязанности не совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины.

После этого заключение направляется самому гражданину и в ФСБ.

Паспортная данность: закон «О гражданстве» рассмотрят во втором чтении весной
Сколько поправок к инициативе поступило и почему она находится в работе почти год

Ранее, 18 марта, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане РФ, имеющие также и гражданство Украины, могут прекратить действие последнего со дня подачи соответствующего заявления в МВД.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023