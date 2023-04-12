МВД начнет проверки отказавшихся от гражданства Украины россиян

МВД России сможет проводить проверки в отношении лиц, которые после отказа от паспорта Украины продолжают пользоваться правами гражданина этой страны. Об этом 12 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на проект указа президента РФ.

Отмечается, что основанием для проверки станут нарушения, выявленные сотрудниками МВД и госорганами. При этом срок проведения проверки не должен быть больше трех месяцев.

Проверку будет проводить тот территориальный орган МВД, который принял заявку на выход из гражданства Украины.

В случае подтверждения нарушения ведомством выносится мотивированное заключение о несоблюдении гражданином РФ обязанности не совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины.

После этого заключение направляется самому гражданину и в ФСБ.

Ранее, 18 марта, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане РФ, имеющие также и гражданство Украины, могут прекратить действие последнего со дня подачи соответствующего заявления в МВД.