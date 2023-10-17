Двойное гражданство: что изменится для россиян по новому закону

Обновленный закон «О гражданстве Российской Федерации» вступает в силу с 26 октября 2023 года. Он расширит перечень оснований для приобретения российского гражданства и упростит его получение. Рассчитывать на паспорт РФ по-прежнему могут иностранцы с 18 лет, дееспособные и постоянно проживающие на территории страны. Что изменится для граждан РФ и кто может претендовать на двойное или множественное гражданство — в материале «Известий».

Что такое двойное гражданство

Двойное гражданство — это юридический статус, который позволяет человеку быть гражданином нескольких государств при условии, что эти страны подписали между собой межгосударственный договор.

Следует различать понятия «двойное гражданство» и «второе гражданство». Основное отличие двойного гражданства от второго заключается в признании прав и обязанностей бипатрида по отношению к другим государствам. Каждая страна, которая выдала паспорт россиянину, будет считать конкретного человека только своим гражданином. Кроме того, второе гражданство получается добровольно, в то время как двойное гражданство может быть унаследовано или приобретено по другим основаниям. Человек с двойным гражданством имеет права и обязанности в обеих странах, однако уплачивает налоги и проходит срочную службу в армии в той стране, где живет постоянно.

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На сегодня Россия заключила договор о двойном гражданстве только с Таджикистаном (ФЗ от 15.12. 1996 № 152). На граждан Белоруссии распространяется действие договора о Союзном государстве. Со всеми остальными странами гражданство будет считаться вторым или множественным.

Согласно Конституции РФ, россияне имеют право на двойное гражданство при соблюдении двух условий. Во-первых, такая возможность должна быть закреплена в федеральном законе каждой страны. Во-вторых, нормы заключения гражданства должны быть прописаны в международном соглашении между этими двумя странами.

Что такое множественное гражданство

Бипатрид относится к физическим лицам, имеющим одновременно гражданство двух и более государств, и тогда каждое государство вправе требовать от гражданина выполнения определенных обязанностей.

С 26 октября, согласно закону «О гражданстве Российской Федерации» 138-ФЗ, вводится термин «множественное гражданство», который подразумевает наличие подданства иностранного государства, не включенного в международный договор о двойном гражданстве.

В таком случае приобретение гражданства иного государства не влечет за собой прекращения гражданства Российской Федерации. Однако в ряде ситуаций федеральным законом могут быть предусмотрены ограничения в отношении гражданина Российской Федерации, который имеет подобный вид гражданства. Например, бипатриды могут проходить воинскую службу только в армии России . Кроме того, граждане РФ, имеющие зарубежный паспорт, не могут принимать участие в выборах президента РФ, депутатов Госдумы и других органов власти. Наконец, лица с множественным гражданством обязаны вносить в соответствующие органы государственной власти информацию о любых изменениях в гражданстве и регистрации в иностранном государстве . Несоблюдение обязанностей может привести к административной или уголовной ответственности. В зависимости от категории нарушения штраф за множественное гражданство составляет от 500 до 200 тыс. рублей.

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Множественное гражданство можно получить по факту рождения, это действует в небольшом количестве стран , таких как Аргентина, Барбадос, Бразилия, Канада, Казахстан, Колумбия, Молдова, Ямайка, Мексика, Пакистан, Перу, США, Уругвай. Помимо этого на основе заявления можно приобрести гражданство в ходе натурализации.

Можно ли в России иметь двойное гражданство

Россия признает принцип двойного гражданства. У человека может быть паспорт Российской Федерации и иностранного государства. Возможности для получения двойного гражданства разнообразны и учитывают различные категории граждан .

Граждане других стран также могут претендовать на выдачу российского паспорта. Изменения с 26 октября 2023 года предусматривают упрощенный порядок получения, на который могут рассчитывать люди, имеющие родственников по прямой восходящей линии, родившихся или проживавших на территории РСФСР, бывшей Российской империи или СССР. Кроме того, на паспорт могут претендовать лица, окончившие очное отделение российского вуза с отличием. Без учета отдельных обязательных требований гражданство РФ могут получить люди, дети которых проживают на территории РФ. Новые поправки в законе исключают требования к возрасту ребенка. Возможности получить российское гражданство в упрощенном порядке лишаются иностранные инвесторы и предприниматели.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Адвокат Виктория Тютюнникова напоминает, что на сегодняшний день получение паспорта РФ облегчено для жителей новых регионов, вошедших в состав России, — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Список документов для предоставления в инстанции значительно сокращен. Для этого необходимо заявление о выдаче паспорта, свидетельство о рождении (при наличии), две фотографии 35 на 45 мм, паспорт гражданина ЛНР, ДНР или Украины, подтверждающий регистрацию по месту жительства на территории ЛНР, ДНР, Херсонской или Запорожской областей.

С какими странами в России разрешено двойное гражданство

Человек с двойным гражданством при въезде в РФ может показать любой из двух паспортов. Изначально с России было заключено два Международных соглашения — с Туркменией и Таджикистаном. Однако в 2015 году Туркмения отказалась продлевать договор.

На 2023 год международное соглашение с Таджикистаном действует. Документ подробно расписывает правила, которые распространяются на граждан двух государств. Человек с двумя паспортами должен уважать культуру, обычаи и традиции, а также следовать нормам Конституции того государства, где постоянно проживает. В случае переезда по второму паспорту этические правила соблюдаются аналогично.