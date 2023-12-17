«Россия или будет суверенной державой, или ее не будет вообще»

«Единая Россия» сделает всё, чтобы на выборах президента в марте 2024 года безоговорочную победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. Об этом было заявлено на прошедшем 17 декабря пленарном заседании XXI съезда партии. Российский лидер поблагодарил единороссов за поддержку и напомнил, что единственным источником власти в стране остается народ. Именно это и позволяет ей сохранять свой суверенитет — Россия не может позволить себе стать чьим-то сателлитом «в обмен на колбасу», подчеркнул глава государства. О том, как прошел первый за два года съезд единороссов и что Владимир Путин назвал преступлением против страны, — в материале «Известий».

Как главную экспозицию в Москве готовили к проведению съезда

Столичная международная выставка-форум «Россия» продолжает оставаться в центре внимания. 17 декабря один из ее главных павильонов закрыли для посетителей — здесь в этот день состоялось одно из ключевых партийных событий «Единой России». С самого утра около 500 делегатов прибыло на ВДНХ для участия в XXI съезде ЕР. В последние годы местом проведения этого мероприятия становился столичный Экспоцентр, и в этот раз выбор площадки приятно удивил участников. Как рассказали «Известиям» партийцы, многие из них охотно прошлись по выставке перед началом пленарного заседания.

Многие сошлись во мнении, что выбор площадки для съезда в 2023 году был символичен: именно здесь сейчас представлено всё, чем страна гордится и к чему стремится в будущем. Кстати, впечатлило мероприятие не только делегатов съезда.

— Конечно, быть свидетелем такого события интересно. Обычно сюда заглядывают посетители с детьми — рассматривают, интересуются. А теперь заходят депутаты, которых я только по телевизору видела. Они, конечно, тоже активно задают вопросы, но им рассказывать немножко волнительно, они же знают всё о регионах. А если сюда Владимир Путин зайдет, надеюсь, не растеряюсь, — шутила работница одного из стендов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Единороссы, к слову, не собирались на съезд два года — последний прошел в 2021-м. Так что это первое партийное собрание после начала спецоперации. Тем не менее, несмотря на длительный перерыв, изменения внутри самой структуры, которые в том числе утверждает съезд, были минимальными — в этом году обновили примерно 20% состава генсовета и внесли корректировки в устав. Это связано с тем, что главной темой съезда стали предстоящие выборы президента, а именно поддержка выдвижения на новый срок Владимира Путина. О своем желании баллотироваться он объявил на прошлой неделе во время общения с участниками церемонии, которая была приурочена ко Дню Героев Отечества.



Накануне в «Зарядье» самовыдвижение действующего главы единогласно поддержала специально созданная «Народным фронтом» инициативная группа избирателей. По закону для этого достаточно 500 человек, но в нее вошло свыше 750. Среди них известные политики, ученые, деятели культуры, спортсмены. А также высокопоставленные представители ЕР, в частности секретарь генсовета партии Андрей Турчак. В этот же день он заявил, что в избирательной кампании Владимира Путина будет задействована «вся партийная машина», а именно более 3,5 млн единороссов и сторонников.

К слову, формирование такой группы напрямую говорит о том, что действующий президент идет на выборы как самовыдвиженец (то есть не будет представлять никакую политическую партию), хотя сам он пока об этом не высказывался. При этом Владимир Путин де-факто признается единороссами своим лидером.



— В марте 2024 года наша партия сделает всё, чтобы безоговорочную победу снова одержал действующий президент России Владимир Владимирович Путин. Я уверен, что решение о его поддержке в ходе избирательной кампании будет единодушно одобрено участниками съезда и вообще всеми членами нашей партии, — сказал председатель партии Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев во время пленарного заседания на XXI съезде партии «Единая Россия» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков



«Единая Россия» примет участие в сборе подписей в поддержку Владимира Путина, организации работы предвыборных штабов и в агитационной кампании, рассказал «Известиям» первый зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Напомним, намерение поддержать действующего лидера и помочь в сборе подписей ранее выразили и справороссы. Об иных кандидатах на пост президента пока неизвестно, тем не менее на съезде ЛДПР 19 декабря о намерении баллотироваться может заявить ее лидер Леонид Слуцкий. Коммунисты пока не определились с кандидатом, а среди возможных претендентов от «Новых людей» — глава партии Алексей Нечаев. Впрочем, это прояснится на их съезде 24 декабря.

Какие проблемы беспокоят россиян

На съезд «Единой России» приехал и сам Владимир Путин. Перед тем как подняться на сцену, он не упустил возможности еще раз посмотреть на достижения российских регионов — он даже подписал открытку, которую вручат трехмиллионному посетителю экспозиции. В начале своего выступления президент поблагодарил партию за поддержку, подчеркнув, что она последовательна и важна для него. Этим упоминанием грядущей президентской кампании глава государства ограничился, в своем обращении к участникам сфокусировавшись на будущем России.

Перед страной сегодня стоят исторические задачи, масштаб которых требует сплоченности всех патриотических сил, подчеркнул он. При этом важнейшим фактором развития президент назвал повышение эффективности всех уровней власти, местного самоуправления и механизмов народовластия.



В подтверждение этому он объявил, что программу развития страны сформулируют вместе с гражданами. Благодаря обращениям людей уже сейчас удается определить конкретные проблемы, над которыми надо работать: развитие первичного звена здравоохранения, строительство и обновление инфраструктуры массового спорта. Обращаясь к участникам партийного съезда, Владимир Путин отметил, что задач и нерешенных проблем остается еще очень много:

— Стоит шаг вперед сделать, какую-то задачу решить, сразу появляются две, три, четыре, пять новых.

Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания на XXI съезде партии «Единая Россия» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Надо себя настраивать на то, что задачи нарастают как снежный ком. Но мы же Россия, мы же зимняя страна, так? Мы любим снег, — пошутил президент. — Смотрите, сколько его у нас навалило.



К слову, выборы в своей речи глава государства всё же затронул, но речь зашла вовсе не о президентской кампании. Владимир Путин рассчитывает, что участники СВО, волонтеры, медики, учителя и ученые станут основными кандидатами «Единой России» на выборах и получат ее поддержку — речь, вероятно, шла об избирательной кампании в сентябре.

— Именно народ России был и будет единственным источником власти, его суверенное право выбирать свое будущее мы защитим от любого внешнего вмешательства, — заявил глава государства. — Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом. Мы должны помнить и никогда не забывать, и детям нашим наказать: Россия или будет суверенной, самодостаточной державой, или ее вообще не будет, — сказал Владимир Путин.

Это, подчеркнул он, очень важная вещь, которая всегда должна быть в голове и сердце. А попытки нарушить межнациональное, межрелигиозное, гражданское согласие — это предательство и преступление против России.