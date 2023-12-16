«Только народ России — единственный источник власти в нашей стране»

Формирование правового поля на территории новых регионов России завершено, для этого парламентарии приняли 62 закона. Об этом стало известно 15 декабря на встрече Владимира Путина с главами фракций в Госдуме. Роль российского парламента в жизни страны в целом стала выше, он также оказывает большую помощь жителям новых регионов, считает глава государства. В этот же день президент принял участие в съезде железнодорожников в Лужниках, где также заявил, что в укрепление суверенитета страны на фоне СВО вносят большой вклад и российские железные дороги, которые надежно обеспечивают поставки на оборонные предприятия. Сколько россиян будут иметь доступ к высокоскоростным ж/д магистралям и какое замечание от лидера КПРФ принял Владимир Путин — в материале «Известий».

Как политики помогают на фронте

Большую помощь бойцам СВО и жителям новых регионов оказывают российские парламентарии, считает президент. С ними — в лице спикера Госдумы и лидеров фракций, — он провел личную встречу уже ближе к вечеру. Глава государства отдельно поблагодарил политиков за напряженную законотворческую работу.

— Это требует и высокого уровня профессионализма, и напряженности в работе, потому что этого требуют и решения экономического характера, которые обеспечивают уровень жизни людей, обеспечивают выполнение наших стратегических планов, создают условия для работы промышленности, в том числе и оборонно-промышленного комплекса, создают условия для снабжения армии и флота всем, чем нужно, особенно сегодня в условиях проведения СВО, — подытожил он.

Фото: Министерство обороны РФ

Как заявил спикер ГД Вячеслав Володин, формирование правового поля на территории новых регионов России уже завершено, для этого принято 62 закона. Отдельно глава государства также коснулся ситуации в зоне СВО: по его данным, последнее время число сдающихся в плен украинских военнослужащих резко увеличилось. Продолжается работа и по обмену военнопленными.



Роль российского парламента в жизни страны в целом стала выше и этому, отчасти, поспособствовали принятые в 2020-м поправки в Конституцию РФ, считает президент. Госдума действительно последнюю пару лет работает достаточно консолидировано, подтвердил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Парламентарии также не имели разногласий по грядущей избирательной кампании. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов на встрече сообщил, что поддержит кандидатуру Владимира Путина на выборах президента. Открыто из политиков больше об этом никто не заявил, однако глава ЛДПР Леонид Слуцкий попросил Владимира Путина обсудить выборы тет-а-тет «по более деликатным вопросам». Напомним, что пока Слуцкий не объявлял о планах баллотироваться на пост главы государства, однако 19 декабря пройдет съезд ЛДПР, где выдвинут кандидата от партии.

Относительно самих выборов глава государства заявил однозначно: любое вмешательство в них извне будет жестко пресекаться, потому что «только народ России — единственный источник власти в нашей стране». Такую риторику разделили все присутствующие.

Что политики предлагали президенту на встрече

В целом встреча носила открытый и неформальный характер. Парламентарии достаточно активно предлагали президенту свои идеи, высказывали мысли и эмоции относительно разных событий. К примеру, главу КПРФ возмутило, что на мероприятии 11 декабря в Северодвинске президент выступал на улице без головного убора.

— Я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки. Просто минус 15 градусов. Я извиняюсь, здоровье главнокомандующего в условиях войны — это здоровье нации. Мы им сделаем замечание, — сказал Зюганов.

— Хорошо, я и на свой счет принимаю замечания. Выпорем — это мы легко, это у нас не заржавеет за этим, это мы умеем, — с улыбкой отметил президент.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Политики на встрече были единодушны — их волновало притеснение россиян за рубежом, проблемы демографии, поддержание суверенитета и национальной идентичности страны, в частности — почти каждый похвалил выставку «Россия» на ВДНХ. Ее как раз недавно оценил и Владимир Путин.



Президент также раскрыл присутствующим некоторые детали других решений. Оказалось, что он оговорился во время прямой линии, рассуждая об отмене комиссии за оплату ЖКХ для всех пенсионеров, а не только льготников, как должно было быть изначально. «Правительство после этого приняло решение распространить это решение на всех пенсионеров. В любом случае, польза от этих прямых линий очевидна. Хорошая оговорка», — сказал он.

Глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев на встрече сразу выразил готовность отработать обращения граждан на прямую линию. Остальные лидеры также успели представить конкретные предложения: глава «Новых людей» Алексей Нечаев хочет ввести переходный период по утилизационным сборам на автомобили до января-февраля, а Сергей Миронов выступил за распространение маткапитала на покупку отечественных авто и создание единого для СНГ учебника по Великой отечественной войне.

Сколько россиян получат доступ к скоростным поездам

15 декабря Владимир Путин посетил и Лужники. Там он принял участие в пленарном заседании IV съезда железнодорожников — это главное мероприятие отрасли. Как заявил президент, «предстоящее десятилетие станет для нашей страны временем большой стройки и больших проектов», и теперь будущее российских железных дорог — за высокоскоростным сообщением. Планируется, что такие магистрали пройдут по территориям, где живут более 111 млн россиян или 80% населения страны. Причем в перспективе они будут построены до Луганска и Донецка.

Президент анонсировал масштабный проект по созданию сети высокоскоростных железных дорог. Сперва он позволит сократить время в пути между двумя столицами – Москвой и Санкт-Петербургом. По словам министра транспорта Виталия Савельева, основные параметры реализации проекта уже сформированы. Затем трассы соединят столицу с Воронежем, Нижним Новгородом, Казанью, Екатеринбургом, Ростовом-на-Дону и курортами Черноморского побережья, а также Минском.

— Инициатива не новая. К примеру, проект Москва — Санкт-Петербург уже очень давно обсуждался и планировался. Сейчас это объявление президента можно воспринимать как заданный вектор, курс развития. А говоря про 80% надо иметь ввиду, что все-таки очень значительная часть проживает в городах-милионниках, которым по силам выполнить поставленные задачи. Более интересно про остальные 20% — как там будут решать? В труднодоступных территориях, — сказал «Известиям» заместитель председателя комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.

При этом нельзя забывать и об обычных железнодорожных перевозках в России, поскольку именно они, как считает президент, демонстрируют новый облик российской ж/д сети. Поэтому их качество, удобство и скорость нужно повышать. Парк пассажирских вагонов в РФ обновят полностью в ближайшие три-четыре года.

Как обеспечивают перевозки в России в условиях санкций

Отрасль активно развивается и сфере грузоперевозок. Сегодня по железным дорогам курсирует свыше 1,3 млн грузовых вагонов — «больше, чем когда-либо за всю нашу историю», подчеркнул президент. Железнодорожная сеть РФ занимает первое место в мире по интенсивности использования — обеспечивает 87% грузооборота страны.



Помимо этого РФ продолжает развивать новые магистрали, к примеру, транспортный коридор Север — Юг, который свяжет российские порты с гаванями на побережье Персидского залива и Индийского океана. В этом контексте Владимир Путин упомянул Мурманский транспортный узел и заверил, что его мощность планируется наращивать. «Доставка грузов из Мурманска в Мумбаи займет около 15 суток. По сравнению с традиционными маршрутами время в пути сократится в четыре раза», — сообщил он.



— И особо отмечу, что наши железные дороги успешно справляются с возросшей нагрузкой на южном и юго-западном направлении; надежно обеспечивают воинские перевозки, поставки сырья, комплектующих на оборонные предприятия, — сказал Владимир Путин.

Так, российские железнодорожники вносят большой вклад в развитие страны и укрепление ее суверенитета, подчеркнул он. По словам президента, в прошлом году РЖД и другие отечественные перевозчики в кратчайшие сроки смогли перестроить логистику, направить дополнительные грузопотоки на Дальний Восток, а также к портам на севере и юге страны.

— И тем самым внесли свой, я без преувеличения скажу, огромный вклад в отражение санкционных атак против нашей страны, — отметил президент.



Однако глава государства предупредил о попытках противника дотянуться до важнейших объектов инфраструктуры восточного полигона железной дороги, который включает в себя объекты Транссиба и БАМа, поэтому работникам отрасли надо быть очень внимательными, заявил президент.



— Западные страны рассчитывали остановить нашу работу путем прекращения технико-технологического сотрудничества, но навредили только себе. Совместно с партнерами мы обеспечили технологическую устойчивость по всем направлениям, — отметил гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Отдельно президент поблагодарил железнодорожников за мужество и героизм при работе на Крымском мосту, который подвергся атаке в июле. В завершение Владимир Путин вручил государственные награды, отметил коллектив Российских железных дорог почетным знаком «За успехи в труде», а также принял участие в церемонии запуска двух новых ж/д объектов в Мурманской и Амурской областях.