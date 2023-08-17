Туда и дороги: в ГД призвали усилить контроль за ж/д перевозками топлива

В Госдуме предложили ужесточить контроль за железнодорожными перевозками топлива, а также провести проверки по факту многократного увеличения сроков его доставки в регионы. Ряд экспертов уверены, что задержка способна спровоцировать подорожание бензина. Однако в РЖД заявляют, что причина снижения объемов перевозок кроется в простое цистерн на южном направлении, ожидающих слива грузополучателями. В том, что происходит с железнодорожными перевозками топлива и действительно ли эта проблема требует дополнительного регулирования, разбирались «Известия».

Путь не близких

В Госдуме предложили ужесточить контроль за железнодорожными перевозками топлива и тарифообразованием РЖД в связи с ростом стоимости перевозок темпами выше инфляции, а также провести проверки ФАС по факту увеличения сроков доставки грузов. Такие инициативы председателю правительства Михаилу Мишустину направили глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и руководитель думского комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг — с документом, датированным 14 августа, ознакомились «Известия».

«Цены на моторное топливо растут опережающими инфляцию темпами […] При этом увеличивается продолжительность доставки его в регионы по железной дороге. Топливо, погруженное на железнодорожный транспорт, неделями не поступает в автозаправочные сети, что создает на рынке неудовлетворенный спрос и приводит к повышению цен. Отмечаются случаи отказа РЖД принять некоторые виды грузов к перевозке», — говорится в письме.

Как уже писали «Известия», в конце июля сроки перевозки топлива по железной дороге в России увеличились в два раза по сравнению с прошлым годом. В отрасли тогда пояснили, что пути РЖД оказались перегружены из-за необходимости переориентации экспорта угля с западных направлений на восток. Причиной стали изменившиеся экономические условия — в свете антироссийских санкций пришлось перестраивать свои логистические цепочки. По данным Российского топливного союза (РТС), примерно треть всего товарного бензина находится в пути.

В РЖД тогда поясняли, что топливо для внутренних нужд имеет приоритет в приёме к перевозке на сети Российских железных дорог. Компания принимает все объёмы, которые предъявляются нефтяным бизнесом.

«Необходимо повысить прозрачность работы АО «РЖД», увеличить эффективность управления специализированным для перевозки топлива подвижным составом железнодорожного транспорта […] Целесообразно усилить контроль Федеральной антимонопольной службы и Министерства транспорта России […] за сроками перевозки топлива по железной дороге», — утверждают, однако, в своем письме парламентарии.

«Известия» направили запросы в кабмин и Минтранс.

— Сроки доставки нефтепродуктов по железной дороге по-прежнему превышают нормативные. Особую проблему доставляет неритмичность доставки. Мы закупаем топливо равномерно, но в процессе доставки мы то испытываем дефицит продукта из-за задержки перевозки, то его избыток, — сказала «Известиям» управляющий партнер сети АЗС GP Vympel Екатерина Савкина.

По ее словам, предприниматели покупают топливо по одной или несколько цистерн ежедневно, но по факту сталкиваются сначала с его отсутствием на складе, а потом получают сцепку из нескольких десятков вагонов, которые некуда сливать.

— Для грузополучателя отсутствие ритмичности влечет за собой рост себестоимости топлива. У грузоотправителей аналогичная проблема: периодически им не во что наливать товар, — добавила Екатерина Савкина.

Издержки владельцев сетей могут повышать не только изменившиеся сроки доставки грузов, но и поставка опоздавших партий нефтепродуктов одновременно с новыми — из-за этого приходится нести траты на хранение на нефтебазах или сливать излишки.

Впрочем, в компании добавили, что на южном направлении сейчас отмечается длительный простой цистерн в ожидании слива грузополучателями.

— Это затрудняет ситуацию на станциях и сдерживает рост объемов перевозок. По отдельным терминалам в Ростовской области, Краснодарском крае и других регионах ЮФО наличие цистерн превышает среднюю выгрузку более чем в 10 раз, — отметили в РЖД.

При этом в РЖД отметили, что доставку топлива для регионов держат на особом контроле — в установленные сроки доставляется почти 100% всей продукции.

— РЖД находится в контакте с нефтяными компаниями. Готовы предлагать варианты повышения эффективности доставки и решать все возникающие проблемы в режиме реального времени, — сказали там.

Приоритеты и задачи

В настоящий момент одна из приоритетных задач правительства, министерств и ведомств — удержание роста розничной стоимости топлива, поэтому регулирование факторов, влияющих на операционные расходы участников рынка, в том числе тарифов РЖД, вполне логично, считает президент Ассоциации топливного рынка Воронежа Алексей Трепалин.

С 1 января 2023 года ставка тарифов РЖД выросла на 8%, а в 2022-м она была проиндексирована на рекордную для последних лет величину (в начале года на 6,8%, а с 1 июня еще на 11%). Также в начале августа РЖД в рамках подготовки к тарифной кампании на 2024 год попросила правительство дать надбавку к тарифу в 1% для обеспечения транспортной безопасности.

Оптовая цена бензина в России летом неоднократно била рекорды, а рост розничной превысил темпы инфляции, писали «Известия». 16 августа АИ-92 стоил около 62,8 тыс. рублей за тонну, АИ-95 — 69,9 тыс., указывают данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Средние розничные цены на бензин за период с 1 по 7 августа выросли на 34 копейки — до 53,69 рубля за литр, сообщал Росстат.

В РЖД «Известиям» отметили, что тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом устанавливаются ФАС в соответствии с утвержденной правительством РФ формулой, в основе которой заложены параметры инфляции.

— Тарифы РЖД неизменны в течение года, в то время как стоимость предоставления цистерн, которые принадлежат частным операторам, отличается волатильностью в зависимости от спроса на них, — пояснили в компании.

В ФАС на запрос «Известий» не ответили.

Дополнительные проверки РЖД могут быть целесообразны, но важно, чтобы они не мешали компании осуществлять свою работу и не ухудшили положение с перевозками, считает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. Железнодорожная отрасль нуждается в системных решениях, которые должны быть направлены на повышение точности планирования, ускорение оборачиваемости подвижного состава и снижение потребности в вагонном парке — это можно сделать либо возвращением всего парка в государственную собственность, либо созданием единого логистического координатора, считает директор ООО «Терминал Газ», ведущий эксперт Фонда развития несырьевого неэнергетического экспорта Владимир Эскин.

Запрос депутатов ГД о проверках РЖД со стороны ФАС логичен и отвечает интересам граждан, однако только проверки железных дорог не решат проблемы топливного рынка РФ, считает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. По его словам, в России не используется потенциал речных и морских перевозок, для сдерживания цен целесообразно также увеличить нормативы торгов на бирже.

Впрочем, в письме партии «Справедливая Россия — За правду» указывается также и на необходимость поиска альтернативных маршрутов доставки топлива в регионы, в том числе повышение его объемов, доставляемых автомобильным, речным и морским транспортом, а также расширение системы нефтепроводов в направлении Дальнего Востока. Кроме того, депутаты предложили повысить нормативы торгов топливом на бирже до 20%.

В Минэнерго «Известиям» сказали, что дальнейшее изменение нормативов продаж топлива на бирже требует предварительного анализа с учетом как текущей ситуации на рынке, так и прогнозируемой. С 1 сентября уже вступит в силу повышение минимальных нормативов продаж — с 12 до 13% для бензина и с 8,5 до 9,5% для дизеля, заключили в министерстве.