Подставило плечо: в РФ удвоились сроки доставки топлива по железной дороге

В России вдвое выросли сроки доставки топлива в регионы по железной дороге, сообщили «Известиям» представители бизнеса. По их информации, примерно треть всего товарного бензина сейчас находится в пути. Владельцы АЗС утверждают, что несут убытки и это может повлиять на цены в рознице. В отрасли считают, что причина — в перегруженности РЖД из-за перенаправления экспорта угля и других товаров на восток. В самой компании же отмечают, что находятся в постоянном контакте с грузоотправителями и доносят до них необходимую информацию о всех возможностях и проблемах. Увеличение сроков доставки там также связывают с ростом средней дальности перевозок, а также с простоями, не зависящими от РЖД.

Довоз и ныне там

О том, что сроки перевозки топлива по железной дороге в России увеличились по сравнению с прошлым годом в два раза, «Известиям» рассказали участники топливного рынка. Пропорционально для предпринимателей вырос и срок оборачиваемости денег, потраченных на покупку товара, уточнила управляющий партнер сети АЗС GP Vympel Екатерина Савкина.

Так, например, если ранее вагоны с нефтепродуктами по направлению Самара – Саратов шли четыре дня, то теперь маршрут занимает восемь, говорит она. Дополнительных средств у предпринимателей на предоплату товара просто нет, добавила эксперт.

Сегодня сроки доставки грузов по железной дороге определяет приказ Минтранса от 07.08.2015 № 245. Согласно документу, обычная ж/д цистерна с бензином в зависимости от расстояния должна проезжать 200–300 км в сутки. Но сроки доставки могут увеличиваться на двое суток из-за дополнительных операций, связанных с отправкой и прибытием грузов, на сутки — при перевозке опасных грузов, а также на всё время задержки для устранения «коммерческой неисправности вагонов или технических неисправностей и обстоятельств непреодолимой силы».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По словам президента Ассоциации топливного рынка Воронежа Алексея Трепалина, доставка топлива в Воронежскую область из Москвы составляет пять-шесть дней, а отклонение от этих сроков в среднем достигает недели.

— В ситуации с Дальним Востоком задержка поставки может составить от двух до четырех недель (при сроках доставки туда около 10–14 дней. — «Известия»). Причем в случае снижения запасов у участников дальневосточного рынка нет возможности приобрести топливо в своем регионе даже по завышенной цене из-за отсутствия там НПЗ, — добавил Алексей Трепалин.

По словам президента Российского топливного союза (РТС) Евгения Аркуши, примерно треть от всего объема запасов товарных автомобильных бензинов (чуть менее 2 млн т) сегодня приходится на топливо, находящееся в пути.

Источник «Известий» в отрасли считает, что пути РЖД перегружены из-за необходимости переориентации экспорта угля с западных направлений на восток. Как писали «Известия», причиной тому стали изменившиеся экономические условия — в условиях антироссийских санкций пришлось перестраивать свои логистические цепочки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— С учетом того, что купленный на бирже товар оплачивается со 100% предоплатой, появление логистических проблем означает для владельцев сетей АЗС дополнительное отвлечение оборотных средств и увеличение кредиторской задолженности со всеми вытекающими последствиями, — заключил Евгений Аркуша.

По словам Алексея Трепалина, издержки владельцев сетей повышают не только изменившиеся сроки доставки грузов, но и поставка «опоздавших» партий нефтепродуктов одновременно с новыми.

— К владельцам АЗС приходят объемы топлива, которые некуда девать. Из-за этого приходится нести траты на хранение на нефтебазах или сливать излишки. А рост издержек заправочных сетей, в свою очередь, может вести к росту цен на топлива на АЗС, — сказал он.

«Известия» направили запросы в ФАС, Минтранс, Минэнерго и нефтяные компании.

На 24 июля по сравнению с началом года цены выросли на 4,2% при общей инфляции за этот период в 3,39%, указывал ранее Росстат. А оптовая стоимость, например, бензина АИ-92 на эту же дату достигала 64,8 тыс. рублей за тонну.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Впрочем, еще в начале лета Минэнерго и ФАС сначала рекомендовали, а затем и потребовали от нефтяников увеличить продажи бензина на бирже. Рост биржевых цен объяснялся сезоном ремонтов на НПЗ, еще одной из проблем назывался серый экспорт.

На прошлой неделе в Госдуме выступили за повышение экспортной пошлины на нефть для сдерживания роста цен на топливо. Депутатская инициатива главы партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова совместно с парламентарием Валерием Гартунгом была направлена председателю правительства Михаилу Мишустину.

При этом 28 июля в кулуарах саммита Россия – Африка глава ФАС Максим Шаскольский сообщил, что антимонопольная служба не считает ситуацию с топливом на внутреннем рынке кризисной — в ведомстве считают, что рост цен на него временный, предложения достаточно, и ситуация стабилизируется.

Причины и решения

В РЖД «Известиям» заявили, что принимают сегодня грузы к перевозке с учетом фактических пропускных и провозных способностей инфраструктуры.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— В условиях дефицита пропускной и провозной способности БАМа и Транссиба прием грузов к перевозке в восточном направлении осуществляется с учетом приоритетов, определенных во временных правилах определения очередности. Преимущества имеет продукция высокого передела, скоропортящиеся грузы, а также любые грузы во внутрироссийском сообщении, — пояснили в РЖД.

Там подчеркнули, что компания заинтересована в перевозке максимального объема груза, поэтому находится в постоянном контакте с грузоотправителями и доносит до них необходимую информацию обо всех возможностях и проблемах.

— Увеличение сроков доставки может быть связано с ростом средней дальности перевозок, а также с простоями, не связанными с ответственностью РЖД, например, при нахождении вагонов под погрузкой и в ожидании выгрузки в портах и нефтебазах, — сообщили в компании.

Кроме того, прием грузов к перевозке во многом зависит от возможностей по их приему грузополучателями, в том числе портами и погранпереходами. При этом погрузка бензина в направлении Дальнего Востока в первом полугодии 2023 года выросла на 9%, в установленные сроки доставляется почти 100% всех отправок, заключили в РЖД.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По словам генерального директора ООО «Терминал Газ», ведущего эксперта Фонда развития несырьевого неэнергетического экспорта Владимира Эскина, из-за переориентации грузопотоков РЖД не может принять ряд грузов к перевозке (например, лесные грузы северо-западных лесоперерабатывающих предприятий) и устанавливает запрет погрузки. Также нагрузка на дороги увеличилась и из-за сезонного курортного фактора, считает специалист.

Владимир Эскин допустил, что одной из мер изменения ситуации может стать усиление госконтроля за монополией через механизмы внешней логистической координации с участием грузовладельцев и операторов.

Причин задержек в перевозках топлива по железной дороге может быть несколько, отметил ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

— Во-первых, в связи переориентацией на торговлю со странами востока и юга меняется загрузка отдельных направлений железных дорог, что сказывается на их пропускных и провозных способностях, отражается на перевозке грузов внутри страны. Во-вторых, может не хватать и специализированного подвижного состава для перевозки нефтяных грузов и/или он нерационально используется, — сказал эксперт.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В-третьих, могли сказаться и ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, в результате чего поставки осуществлялись с других предприятий, что и увеличило сроки прибытия груза, добавил специалист.

Исправить положение дел возможно за счет увеличения количества подвижного состава для перевозки нефтяных грузов, их более оперативная подача под загрузку на НПЗ и оперативный возврат порожних вагонов, отметил Дмитрий Баранов. РТС в письме председателю правительства Михаилу Мишустину от 24 июля призвал повысить приоритетность перевозки моторных топлив железнодорожным транспортом.

По словам Дмитрия Баранова, часть доставки таких грузов (на небольшие расстояния) может быть возложена на автомобильный и водный транспорт (во время навигации), что позволит разгрузить ж/д транспорт. Эксперт также считает, что необходимо пересмотреть логистику перевозок нефтяных грузов по железной дороге, оптимизировав ее, а также ускорить проведение ремонтов на НПЗ, чтобы восстановить прежние маршруты доставки.